Дуглас Сантос: «Хотим играть в ЛЧ, это главный фактор прихода в «Зенит». Верьте в Бога, эта ситуация пройдет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Дуглас Сантос Футбол

Дуглас Сантос разочарован невозможностью играть в Лиге чемпионов за «Зенит».

«Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда.

Нам нужно выбраться из этой ситуации. Верьте в Бога, эта ситуация пройдет и все вернется на круги своя», – сказал защитник петербуржцев.

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой, включая Лигу чемпионов.

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30 комментариев

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Денис Ю. Кот Кондратенко
Как гласит одна пословица; "На Бога надейся, а сам не плошай"
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koljas23
Он намекает на то, что бог скоро заберёт царя к себе?
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Evil_Alastar
Какая «ситуация» ☺️☺️
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koljas23
Ответ OldRedWhite
Если будете писать слово Бог с большой буквы )))
Готов писать любыми буквами, лишь бы это сработало
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David Aprasidze
Ответ Marina_Greta
Мы верим в разум УЕФА и ФИФА. Россия должна быть на мировой футбольной арене, если бы спорт не смешали бы с политикой, так бы и было сейчас, что-то США за бомбежку Югославии никуда не отстранили... им же можно...
Югославию бомбила коалиция , а РФ даже ближайшие союзники не поддерживают. Причем надо вспомнить сколько сербы воевали с соседями, прежде чем на них упала первая натовская бомба.
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Ермек Жолдаспаев
Если у тебя главная цель играть в лиге чемпионов,то играл бы,где-нибудь за чемпионат Австрии,Бельгии,Шотландии,или любой другой страны участвующей в лиге чемпионов.но ты играешь за Зенит,так как здесь хорошо платят,нигде тебе так хорошо платить не будут.
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ARIGAMI ARIGAMI
Тем, кто ни к чему не стремится, бог не помогает
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OldRedWhite
Ответ koljas23
Готов писать любыми буквами, лишь бы это сработало
Ловлю на слове )))
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OldRedWhite
Ответ Alex Legend
Королю Карлу в любом случае недолго осталось
Карлу Марксу или Карлу Великому ?
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HI MARS
Хочешь играть в ЛЧ?Переходи в Ференцварош или Астану
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Но хочется верить, что это пройдет, но когда и куда - непонятно©
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Рокко Сиффредди
сказал и заплакал
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Alex Legend
Ответ koljas23
Он намекает на то, что бог скоро заберёт царя к себе?
Королю Карлу в любом случае недолго осталось
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Поцелуй Оздоева
Ответ koljas23
Он намекает на то, что бог скоро заберёт царя к себе?
Верим!
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MosesPray
Ответ koljas23
Он намекает на то, что бог скоро заберёт царя к себе?
Другого шанса на победу у тебя нет
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Remedy
Ответ HI MARS
Хочешь играть в ЛЧ?Переходи в Ференцварош или Астану
Понимаю, что это сарказм, но там квалификацию еще дофига надо пройти, что, конечно, далеко не факт. Да и такую личку уж точно не вывезут..
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MosesPray
Ответ Рокко Сиффредди
сказал и заплакал
Потом посмотрел на зарплатную ведомость и перестал плакать
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