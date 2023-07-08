Дуглас Сантос: «Хотим играть в ЛЧ, это главный фактор прихода в «Зенит». Верьте в Бога, эта ситуация пройдет»

Дуглас Сантос разочарован невозможностью играть в Лиге чемпионов за «Зенит».

«Мы всегда хотим играть в чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда.

Нам нужно выбраться из этой ситуации. Верьте в Бога, эта ситуация пройдет и все вернется на круги своя», – сказал защитник петербуржцев.

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой, включая Лигу чемпионов.