Дуглас Сантос: «Хотим играть в ЛЧ, это главный фактор прихода в «Зенит». Верьте в Бога, эта ситуация пройдет»
Дуглас Сантос разочарован невозможностью играть в Лиге чемпионов за «Зенит».
«Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда.
Нам нужно выбраться из этой ситуации. Верьте в Бога, эта ситуация пройдет и все вернется на круги своя», – сказал защитник петербуржцев.
В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой, включая Лигу чемпионов.
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