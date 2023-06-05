Сергей Семак: «ЛЧ – лакмусовая бумажка для нашего футбола. Сложно конкурировать с европейскими клубами, но можно понять, где проседаем»

Сергей Семак объяснил пользу от выступления в еврокубках.

«Лига чемпионов – лакмусовая бумажка того, насколько уровень футбола в нашей стране конкурентоспособен по сравнению с уровнем текущих чемпионатов.

Мы понимаем, что на данном этапе сложно конкурировать с европейскими клубами, но понять, где мы проседаем, можно как раз в таких турнирах.

Еврокубки – бонус за тот результат, который мы показываем в . Для нас ничего не поменялось, мы так же играем и стараемся показать свой максимум», – сказал главный тренер « » в эфире канала «Россия 24».

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