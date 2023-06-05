Сергей Семак: «ЛЧ – лакмусовая бумажка для нашего футбола. Сложно конкурировать с европейскими клубами, но можно понять, где проседаем»
Сергей Семак объяснил пользу от выступления в еврокубках.
«Лига чемпионов – лакмусовая бумажка того, насколько уровень футбола в нашей стране конкурентоспособен по сравнению с уровнем текущих чемпионатов.
Мы понимаем, что на данном этапе сложно конкурировать с европейскими клубами, но понять, где мы проседаем, можно как раз в таких турнирах.
Еврокубки – бонус за тот результат, который мы показываем в РПЛ. Для нас ничего не поменялось, мы так же играем и стараемся показать свой максимум», – сказал главный тренер «Зенита» в эфире канала «Россия 24».
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хватить уже постить новости из 2021-го))
Ну, хоть признался. Однако, это показывает и его реальный уровень как тренера, который не способен подготовить команду к реальной борьбе, где нет подсвистываний и лояльного админ-ресурса.
А вот то, что из-за принятого лимита в основе клуба-чемпиона играют 2 россиян полевых и 8 легионеров - это беда для тренера сборной! Из кого ее набирать, даже если бы ее допустили до ЧЕ и ЧМ?
Вот и приходится говорить спасибо Абаскалю и другим, которые наигрывают в составе наших ребят, пусть иногда в ущерб результату. Купить 8 суперигроков, нанять кучу переводчиков, охранников, платить нереальные ЗП Зенит может. Что ж, Ма-ла-дцы.
Но интересно ли соревноваться с разными бюджетами, честно ли это? Стоит ли болеть за Мерседес против Лады Калины?