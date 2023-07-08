Каземиро о трансфере в «МЮ»: «У меня был шанс уйти из топ-клуба на пике. Еще 2-3 года, и я бы не стал менять «Реал» на другую большую команду. Моя цель – вернуть «Юнайтед» на вершину»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро Футбол

Каземиро рассказал о переходе из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

«Я сперва пообщался с семьей, и она сразу согласилась. У меня был шанс уйти из топ-клуба на пике и в том возрасте, когда у меня еще есть достаточная сила воли для этого. Через 2-3 года я бы уже не стал уходить из «Реала» ради другого большого клуба, у меня не было бы нужных амбиций для того, чтобы сменить лигу и перейти в другую большую команду.

Также свою роль сыграло желание выступать в АПЛ. И больше всего радует то, что она именно такая, какой я ее представлял. Здесь нет простых матчей: когда лидер играет с последней командой, еще непонятно, кто победит. Если ты играешь только на 90%, то потерпишь поражение.

Моя карьерная цель – выиграть чемпионат мира с Бразилией и вернуть «МЮ» на вершину», – сказал полузащитник.

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14 комментариев

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NIRVANA
Ответ Kipriot
И платят как в Аравии
Зарплата не сильно отличается от мадридской. Давно известно
+14
-2
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Экселлент
Каземиро, самый лучший трансфер у МЮ за последнее время, сугубо моё личное мнение!
+10
-3
+7
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stanvixx
Ответ Экселлент
Каземиро, самый лучший трансфер у МЮ за последнее время, сугубо моё личное мнение!
Наряду с Бруно - безусловно )
+4
0
+4
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Velirpa
"Также свою роль сыграло желание выступать в АПЛ. И больше всего радует то, что она именно такая, какой я ее представлял. Здесь нет простых матчей, когда лидер играет с последней командой, еще непонятно, кто победит. Если ты играешь только на 90%, то потерпишь поражение"
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в отличие от Примеры, если даже Каземиро так говорит, то тут не поспоришь.
+7
-5
+2
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Nikita_C47
Амбициозная цель, Казе. Удачи тебе в ней. Пока только радуешь своей игрой. Никогда не думал что этот переход может состояться. Давно искали опорника в старт и получили лучшего в мире. Это ли не прекрасно?
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0
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Velirpa
"Также свою роль сыграло желание выступать в АПЛ. И больше всего радует то, что она именно такая, какой я ее представлял. Здесь нет простых матчей, когда лидер играет с последней командой, еще непонятно, кто победит. Если ты играешь только на 90%, то потерпишь поражение" ________________________________________________________ в отличие от Примеры, если даже Каземиро так говорит, то тут не поспоришь.
эти байки Пеп давно помножил на 0.
+4
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Манковский
Казе топчик. Просто лучший.
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ARIGAMI ARIGAMI
Одна из самых ужасных потерь Реала. Как его можно было продать
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Крыс Пол
То есть Каземиро воодушевил болельщиков МЮ тем, что через 1-2 года он уже закончится.
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Bunyod Turgunov
В Испании играл в ручной команде и в Англии играет в ручной команде. Повезло парнишку. Но есть один минус. В Англии нет дядя Перес который с судьями договорился на счёт его карточек. Но с другой стороны есть стабильность. Крупно проигрывает в дерби ( Сити 6-3, Ливерпуль 7-0)
0
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Фанат спорта01
Ответ NIRVANA
Зарплата не сильно отличается от мадридской. Давно известно
ага не сильно,все лишь в 2,5раза.
+3
-3
0
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зак
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Одна из самых ужасных потерь Реала. Как его можно было продать
Реал не продавал его, он сам хотел уйти после ЛЧ для нового вызова и Реал отпусттл свою легенду..
0
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