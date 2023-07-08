Каземиро о трансфере в «МЮ»: «У меня был шанс уйти из топ-клуба на пике. Еще 2-3 года, и я бы не стал менять «Реал» на другую большую команду. Моя цель – вернуть «Юнайтед» на вершину»

Каземиро рассказал о переходе из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

«Я сперва пообщался с семьей, и она сразу согласилась. У меня был шанс уйти из топ-клуба на пике и в том возрасте, когда у меня еще есть достаточная сила воли для этого. Через 2-3 года я бы уже не стал уходить из « » ради другого большого клуба, у меня не было бы нужных амбиций для того, чтобы сменить лигу и перейти в другую большую команду.

Также свою роль сыграло желание выступать в . И больше всего радует то, что она именно такая, какой я ее представлял. Здесь нет простых матчей: когда лидер играет с последней командой, еще непонятно, кто победит. Если ты играешь только на 90%, то потерпишь поражение.

Моя карьерная цель – выиграть чемпионат мира с Бразилией и вернуть « » на вершину», – сказал полузащитник.