Каземиро о трансфере в «МЮ»: «У меня был шанс уйти из топ-клуба на пике. Еще 2-3 года, и я бы не стал менять «Реал» на другую большую команду. Моя цель – вернуть «Юнайтед» на вершину»
Каземиро рассказал о переходе из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
«Я сперва пообщался с семьей, и она сразу согласилась. У меня был шанс уйти из топ-клуба на пике и в том возрасте, когда у меня еще есть достаточная сила воли для этого. Через 2-3 года я бы уже не стал уходить из «Реала» ради другого большого клуба, у меня не было бы нужных амбиций для того, чтобы сменить лигу и перейти в другую большую команду.
Также свою роль сыграло желание выступать в АПЛ. И больше всего радует то, что она именно такая, какой я ее представлял. Здесь нет простых матчей: когда лидер играет с последней командой, еще непонятно, кто победит. Если ты играешь только на 90%, то потерпишь поражение.
Моя карьерная цель – выиграть чемпионат мира с Бразилией и вернуть «МЮ» на вершину», – сказал полузащитник.
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в отличие от Примеры, если даже Каземиро так говорит, то тут не поспоришь.