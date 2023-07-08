Андрей Тихонов: «Когда не было ВАР, футболисты вели себя по-другому, сейчас чуть задели — лежат»

Андрей Тихонов отметил влияние ВАР на симуляции игроков.

– Есть предложение сделать передачу, в которой бы болельщикам объясняли и показывали, почему зафиксирован фол, за что показана красная карточка, почему назначили свободный, а не пенальти, как определить пассивное положение «вне игры» и многое другое.

— Это же касается и аспектов борьбы в штрафной площади: где-то можно подтолкнуть и за это не поставят пенальти, а где-то сразу указывают на точку…

— Вот о чем и речь! Футболисты это прекрасно понимают. Чуть задели — они лежат. Знают, что там особо ничего не было, но лежат. Потому что после этого судья обязательно посмотрит ВАР, а там, глядишь, что-то да увидит. А если бы он вскочил и побежал дальше, то арбитр вообще бы никак не отреагировал на этот момент.

Когда не было ВАР, таких вопросов было меньше и футболисты вели себя по-другому. Сейчас есть уже сложившееся поведение у игроков. Одни могут долго изображать боль и выпрашивать желтую карточку для провинившегося. Потому что если одну покажут, то там и до второй, как правило, недалеко.

А потом он встает и бежит так, как будто и не было ничего. С этим тоже нужно бороться, нельзя каждый эпизод трактовать в пользу тех, кто атакует, потому что это перерастает в наглость, – сказал экс-игрок «Спартака».