Тренер ЦСКА Олег Фоменко раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

– По ходу сезона много вопросов к судьям возникало?

– Каждую игру. Но в конце сезона подсчитываешь итоги и понимаешь: плюс-минус все возвращается. Где-то в твою сторону свистнули, где-то против.

– По поводу претензий. Они в основном в чем?

– Мы часто дискутируем с судьями: «Дайте нам четкие правила игры!» Вот есть правила дорожного движения. Там же не говорится: «На усмотрение гаишника». Или в шахматах было бы: «На усмотрение судьи!» Такого нигде нет. Такая рука – фол, такая – нет. Или, условно, любая рука – фол.

Или еще такой диалог мне нравится: «Это не пенальти». – «Почему? А если такая ситуация в центре поля – это же фол?» – «Да, но за такой фол пенальти не дают». Подмена понятий.

Не буду называть имя судьи. У нас в штрафной фол, ставит пенальти. Ладно. Следующая игра, ровно такой же фол – пенальти не ставит. «Нет, там по-другому было!» А фол один и тот же, момент один и тот же, судья тот же. Потом другой арбитр. Одна и та же ситуация, но нам свистит фол, дает желтую, а в другой игре – нет, даже фол не свистит. И это ведущие, топовые рефери! – сказал ассистент главного тренера .