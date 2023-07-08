Матч Мбаппе против клуба из 2-й лиги Камеруна сорвался по соображениям безопасности. В аэропорту Килиана встретили 2 000 человек, и окружению игрока не понравилась работа полиции

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Федерация футбола Камеруна Килиан Мбаппе Футбол

Матч Килиана Мбаппе против команды из второй лиги Камеруна отменена.

Форвард «ПСЖ» прибыл на родину своего отца и в пятницу вечером должен быть поучаствовать в игре против «Ван д’Этуди» из Яунде. Однако она была отменена по соображениям безопасности по инициативе представителей француза.

Решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии Мбаппе. Его встречали примерно две тысячи человек, и у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. Поэтому было принято решение не подвергать Килиана риску на стадионе, вмещающем гораздо больше зрителей.

«ПСЖ» считает, что Мбаппе уже договорился с «Реалом», но еще надеется переубедить форварда

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6 комментариев

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e_kot
Когда столкнулся с соплеменниками и понял, что ужасная расистская Франция не так плоха
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Zangezi Isenar
На родину отца)))
На свою родину!
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trick00
Жаль мой Камерун, написал в инстаграм Мбаппе :)
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angliiskiilion
200 тысяч новостей о Мбаппе готовы и ещё миллион на подходе
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