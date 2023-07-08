Матч Мбаппе против клуба из 2-й лиги Камеруна сорвался по соображениям безопасности. В аэропорту Килиана встретили 2 000 человек, и окружению игрока не понравилась работа полиции

Матч Килиана Мбаппе против команды из второй лиги Камеруна отменена.

Форвард «ПСЖ» прибыл на родину своего отца и в пятницу вечером должен быть поучаствовать в игре против «Ван д’Этуди» из Яунде. Однако она была отменена по соображениям безопасности по инициативе представителей француза.

Решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии Мбаппе. Его встречали примерно две тысячи человек, и у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. Поэтому было принято решение не подвергать риску на стадионе, вмещающем гораздо больше зрителей.

«ПСЖ» считает, что Мбаппе уже договорился с «Реалом», но еще надеется переубедить форварда