Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»
Игорь Осинькин сказал, что скучает по тренерской работе.
Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста были самарские «Крылья Советов». Он возглавлял самарский клуб на протяжении 5 лет.
«Конечно, не хватает эмоций от работы в футболе. Не хватает драйва определенного, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей.
Но это жизнь. Эту паузу я собираюсь провести с максимальной пользой для будущей работы», – сказал Осинькин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
