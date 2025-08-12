Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»

Игорь Осинькин сказал, что скучает по тренерской работе.

Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста были самарские «Крылья Советов». Он возглавлял самарский клуб на протяжении 5 лет.

«Конечно, не хватает эмоций от работы в футболе. Не хватает драйва определенного, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей.

Но это жизнь. Эту паузу я собираюсь провести с максимальной пользой для будущей работы», – сказал Осинькин