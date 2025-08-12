  • Спортс
  «Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
13

«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»

«Локомотив» объявил об уходе Константина Марадишвили в «Акрон».

«Константин Марадишвили покидает «Локомотив». Полузащитник продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне».

Марадишвили провел за нашу команду 68 матчей, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами.

С декабря 2023 года выступал за «Пари НН» на правах аренды, где получил тяжелую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе в Баковке.

Благодарим Костю за игру в составе «Локо» и желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм 🤝», – говорится в сообщении в телеграм-канале московского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
