«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
«Локомотив» объявил об уходе Константина Марадишвили в «Акрон».
«Константин Марадишвили покидает «Локомотив». Полузащитник продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне».
Марадишвили провел за нашу команду 68 матчей, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами.
С декабря 2023 года выступал за «Пари НН» на правах аренды, где получил тяжелую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе в Баковке.
Благодарим Костю за игру в составе «Локо» и желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм 🤝», – говорится в сообщении в телеграм-канале московского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
