Пьер Гасли повторил фразу Моуринью, рассуждая о судействе: «Предпочитаю не говорить, иначе у меня проблемы»
Пьер Гасли использовал подход Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о пределах трассы.
Пилот «Альпин» оказался одним из тех, кто потерял позицию через несколько часов после финиша Гран-при Австрии – Гасли опустился с девятого места на десятое. Рассуждая о том, как можно улучшить ситуацию с судейством, Пьер повторил знаменитую фразу тренера «Ромы».
«Не заставляйте меня рассуждать об этом.
Предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня проблемы», – сказал Гасли.
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