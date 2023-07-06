Пьер Гасли повторил фразу Моуринью, рассуждая о судействе: «Предпочитаю не говорить, иначе у меня проблемы»

Пьер Гасли использовал подход Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о пределах трассы.

Пилот « » оказался одним из тех, кто потерял позицию через несколько часов после финиша – Гасли опустился с девятого места на десятое. Рассуждая о том, как можно улучшить ситуацию с судейством, повторил знаменитую фразу тренера «Ромы».

«Не заставляйте меня рассуждать об этом.

Предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня проблемы», – сказал Гасли.

«Я предпочитаю не говорить». Моуринью снялся в клипе британского рэпера – с аллюзией на легендарную фразу

Судейский пир в «Ф-1»: 179 списанных кругов, 8 наказанных пилотов, 145 штрафных секунд, только 2 «чистых» гонщика