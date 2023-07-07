Луис Энрике: «ПСЖ» выбрал идеального тренера для своего проекта. Уровень предложенного мне доступен немногим»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике заверил болельщиков, что «ПСЖ» угадал с новым главным тренером.

«ПСЖ» выбрал идеального тренера для своего проекта. Я чувствую это и говорю об этом. Проект и все, что мне предлагают, находится на таком уровне, который доступен немногим.

У нас будет много успехов на трансферном рынке, будут и неудачи. Я знаю, что мне придется принимать много решений. Многим игрокам сложно адаптироваться к такому большому клубу, как «ПСЖ», – сказал главный тренер парижан.

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Ну ладно бы это Григорян сказал, но Энрике...
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Toshafef99
Обычно за такую самоуверенность в итоге и прилетает
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Сахарный ватник
Херасе этот ватокат выдал.
+18
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Elm
cамый распиаренный физручелло в истории.
+24
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FNT
Если задача ПСЖ состоит в том, чтобы добиться владения 75% и сделать 300 поперечных передач за тайм, то тут и спорить бесполезно.
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Евгений Громов 22
Дай боже нашему теленку всех волков в лесу загрызть , добавил Луис Энрике.
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МСД
Ответ Евгений Громов 22
Дай боже нашему теленку всех волков в лесу загрызть , добавил Луис Энрике.
А чем вам не нравится Энрике? Как никак ЛЧ выиграл с Барселоной
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FNT
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ это тебе не сборная Испании с Ферранами и Моратами в нападении. В барсилоне он переписал клубные рекорды по голам и по разнице мячей, взял требл, пройдясь катком по всем чемпионам топ-6 лиг.
Один сезон на новенького. Во втором сезоне он проиграл ЛЧ, чемп было сложно проиграть - Реал был в том сезоне в жутком кризисе. В третьем слил и чемпионат, и ЛЧ, причем в ЛЧ был унижен в двух матчах из четырех (по сути из трех соревновательных, а в третьем его вытащили Неймар с судьей).
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marchellinos
Ответ Toshafef99
Обычно за такую самоуверенность в итоге и прилетает
Не вижу в его словах самоуверенности. Да и как главный тренер он не может сказать иначе.
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Ignazio DE Alter
сам себя не похвалишь,никто не похвалит
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Lionel Andres Messi 10
Самомнение у него и вправду огромное. После вылета на ЧМ он ведь был уверен, что с ним обязательно продлят контракт, но, к счастью, в руководстве оказалось не так много фетишистов стерильного владения мяча.
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Амин Чич
Энрике Иглесиас тоже самое пел перед Курниковой
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Этот Райола хочет денег
Там у людей крышу срывает от чсв сразу по прибытии в клуб? Не удивлюсь, если начнет ездить по тусовкам, по карнавалам, заставит всех игроков говорить -мы счастливы будем выиграть ЛЧ не для себя, а для Энрике и будет постоянно выбивать себе повышение з/п, шантажируя уходом в Реал, повесив у себя над кроватью постер Зидана
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Felp
Я даже перечитал заголовок. Может, думаю, какой-то другой тренер это сказал
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Lionel Andres Messi 10
А может, Луис Энрике это Фредди Крюгер? Специально вгоняет людей в сон, чтобы там расправляться над ними.
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Святослав Федорович
скромно
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Н.Ф.
Ибрaгимович 2.0
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Бронислав Каминский
Удачи,Лучо!Может поставит вертикальный футбик,как в сезоне 14/15
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QWertY
Энрике сделает требл с ПСЖ. Увидите. Его Сельта и бчк были прекрасны в плане зрелищности
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DolJun
энрике- сильнейший тренер в истории барсы
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Lifar Skladchikov
Ответ instasamka
Они не Зидана взяли, а Энрике
Зидан распиаренный?) Матерацци, ты чтоли?)
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Амин Чич
В конце сезона: " я идеальный тренер для увольнения и я оказался прав, я идеальный "
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Бродяга-симпатяга
Сам себя не похвалишь.....
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