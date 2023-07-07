Луис Энрике: «ПСЖ» выбрал идеального тренера для своего проекта. Уровень предложенного мне доступен немногим»

Луис Энрике заверил болельщиков, что «ПСЖ» угадал с новым главным тренером.

« » выбрал идеального тренера для своего проекта. Я чувствую это и говорю об этом. Проект и все, что мне предлагают, находится на таком уровне, который доступен немногим.

У нас будет много успехов на трансферном рынке, будут и неудачи. Я знаю, что мне придется принимать много решений. Многим игрокам сложно адаптироваться к такому большому клубу, как «ПСЖ», – сказал главный тренер парижан.