«Карпин был лучшим русским в Испании. Из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду, он запомнился лишь голами». Испанский журналист о россиянах в Ла Лиге

Теги премьер-лига Россия Валенсия Сельта Реал Сосьедад Ла Лига Александр Мостовой Валерий Карпин Денис Черышев Марко Асенсио Футбол

Журналист Луис Кортес назвал Валерия Карпина лучшим россиянином, игравшим в Ла Лиге.

Карпин выступал в Испании с 1994 по 2005 год и играл за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

«Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и Денис Черышев. Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге.

Александр Мостовой? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены.

Валерий Карпин лучше Мостового – его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», – сказал журналист Radio Marca Valencia.

«Сельта» посвятила Карпину пост в честь столетия клуба: «Он забивал важные голы в исторических матчах. Живая легенда»

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39 комментариев

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Этот Райола хочет денег
А вот тут ты себе врага нажил, журналюга! Сколько раз ты мячик почеканить сможешь? Сколько ты голов забил в профессиональной карьере? А не твои ли предки бедных индейцев кошмарили?...)
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Человек1991
Мостовой запомнился лишь голами ))
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yulay
А Царь-то голый!

Реакция Мостового:

―Гoлoвы им oтрубят и всегo делoв.
―И всегo делoв. А?
―Да пес с ними!
+18
-4
+14
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savik-A.M.
смотрел в то время чемпионат Испании , Мостовой играл более ярко , но Карпин был более командообразующим игроком , не даром Сосьедад с ним всего на два очка отстал от Реала в чемпионской гонке . Оба были на уровне , просто разные стили игры
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Edo Milanian
Смешно сравнивать Черышева с Мостовым
+10
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Андрей Долгов
Интересно,а почему Сельта вылетела именно из за Мостового,что он такого сделал?
+8
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Амин Чич
Ответ Андрей Долгов
Интересно,а почему Сельта вылетела именно из за Мостового,что он такого сделал?
потому что не из-за Карпина.
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Очки Дани Алвеса
Оооооу, открыт ящик Пандоры. Сейчас горе-журналюги спросят мнения у каждого по отдельности, потом снова у Мостового про Карпина, у Карпина про Мостового, приплетут сюда Медиалигу, Слуцкого, Марио и по кругу.
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Игорь Васильев
Да кто такой этот Кортес?! Он даже в футбол не играл!
+6
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1футбол1
Царь, держись! Вся Русь за тебя. Это просто происки западной прессы! Главное учись и получи лицензию! Не отвлекайся от учёбы на этих писак!
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Владислав88
Ответ Андрей Долгов
Интересно,а почему Сельта вылетела именно из за Мостового,что он такого сделал?
Потому почему и сборная из-за него провалилась на ЧМ-2002 и евро-2004. Он только конюлся и скандалил со всеми, рассказывая всем, что он Царь. И это отражалось на всей команде.
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Evgen51Sever
Царь сейчас алкоголем поперхнется, когда прочитает
Ещё и Валеру выше поставили))))
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Аркадий Аркадич
"Мостового тренера я не видел". Эх, чувак, если б ты только знал насколько точно в цель ты сейчас бахнул)
+3
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Faust Doc
Дураков то среди недожурналистов и в Испании полно судя по всему.
гы гы гы
+5
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dimamak10
Мостового тренера видела только медиалига
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Ilya_Panchenko
В вылете виноват Мостовой или все таки вся команда ?
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Dmitry Vasilchenko
Да мне пофиг на мнение этого журналиста, ведь он сам никогда не играл!
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Spaten
Сказки не рассказывай, у нас транслировали тогда
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Rustam Guseynoff
При всей неоднозначности нынешнего Мостового только идиот может утверждать, что Сельта вылетела в Сегунду из-за него. Европские журнализды вообще мастера лепить ярлыки на ровном месте. Сложно представить, что команда может вылететь благодаря одному игроку, все-таки спад команды это всегда более сложное явление
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свинья в лесу
и не увидишь, как мне кажется.
я, конечно, не утверждаю.
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Gans_hi
Жалко этого добряка:)
+1
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KKA
Ответ Этот Райола хочет денег
А вот тут ты себе врага нажил, журналюга! Сколько раз ты мячик почеканить сможешь? Сколько ты голов забил в профессиональной карьере? А не твои ли предки бедных индейцев кошмарили?...)
👏👏👏👏👏👏
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tony
Сколько раз этот журналист мяч может начеканить, а?
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Vertu High
А этот журналист по мячу вообще попадет? Он играл на высочайшем уровне 20 лет? А сколько раз он мячом нажонглирует? Ну и, а дальше-то что?
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svft
ох, Кортес, ох, разбойник!
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