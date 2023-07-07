«Карпин был лучшим русским в Испании. Из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду, он запомнился лишь голами». Испанский журналист о россиянах в Ла Лиге
Журналист Луис Кортес назвал Валерия Карпина лучшим россиянином, игравшим в Ла Лиге.
Карпин выступал в Испании с 1994 по 2005 год и играл за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
«Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и Денис Черышев. Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге.
Александр Мостовой? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены.
Валерий Карпин лучше Мостового – его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», – сказал журналист Radio Marca Valencia.
«Сельта» посвятила Карпину пост в честь столетия клуба: «Он забивал важные голы в исторических матчах. Живая легенда»
Реакция Мостового:
―Гoлoвы им oтрубят и всегo делoв.
―И всегo делoв. А?
―Да пес с ними!
Ещё и Валеру выше поставили))))
гы гы гы
я, конечно, не утверждаю.