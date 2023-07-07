Журналист Луис Кортес назвал Валерия Карпина лучшим россиянином, игравшим в Ла Лиге.

Карпин выступал в с 1994 по 2005 год и играл за « », «Валенсию» и «Сельту».

«Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и . Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге.

? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены.

лучше Мостового – его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», – сказал журналист Radio Marca Valencia.

«Сельта» посвятила Карпину пост в честь столетия клуба: «Он забивал важные голы в исторических матчах. Живая легенда»