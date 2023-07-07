«Рубин» из-за проблем с Fan ID на «Ак Барс Арене» может провести первые домашние матчи на выезде

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Оренбург стадионы Ак Барс Арена Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Сложности с установкой системы для Fan ID могут повлиять на расписание «Рубина» в Мир РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», казанский клуб может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой Fan ID на «Ак Барс Арене».

«Рубин» пока не установил на домашнем стадионе специальные турникеты для проверки паспортов болельщиков и ожидает, когда их доставят в Казань.

Из-за этого матчи с «Оренбургом» во 2-м туре (30 июля) и со «Спартаком» в 3-м туре (5 августа) могут пройти не в Казани, как планировалось изначально, а на выезде.

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19 комментариев

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Казанский парень
Да можете и не устанавливать средства проверки, все равно никто не придёт
+37
-5
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Владимир Молявин
РПЛ неожиданно нагрянула, как снег зимой.
+29
-2
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Shadow1882
Не ожидали, что выйдут в РПЛ, понимаем. Как внезапный снег зимой у коммунальных служб
+16
-3
+13
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Амин Чич
Так:
2021 - QR-код.
2022- Fan is
2023 - QR - inoagent
+3
0
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Фут.Боль
Играли себе в ФНЛ, горя не знали, чемпионами стали и тут на’ тебе!
+3
-1
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Рав. Зильберман
Ответ United
Рубин сила, конечно. А хорошие то года - по полтора кузьмича приходило, а сейчас вообще аншлаг будет
Там хотят платную армию фанатов создаьь как у ак барса
+1
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s_h_a_m_a_n
С возвращением в РПЛ!!!
+2
-2
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Дамир Ринатович
Да хоть все 30 матчей проводят в гостях. Какая разница? :)
+2
-2
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United
Рубин сила, конечно. А хорошие то года - по полтора кузьмича приходило, а сейчас вообще аншлаг будет
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Albert OK
фан уйди
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инок
Правительство бегом отменять этот, как его Fan ID. А то болелы Рубина обидятся..)
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Андрей Баженов
Спартак подсуетился, три домашки подрят и чемпион 3 тура🐷🐷🐷.
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Злодей Спб
В Хабаровске. Но скорее всего будут Лужники, чтобы КБ вообще никуда не ездили в первых турах :)
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Olajuvon
Когда же доставят в Казань паспорта болельщиков…
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Игорь Пичугин
Ждём в Набережных Челнах!
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Рома Семенихин
спасибо большое, я уже купил билеты на самолёт
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