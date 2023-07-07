«Рубин» из-за проблем с Fan ID на «Ак Барс Арене» может провести первые домашние матчи на выезде

Сложности с установкой системы для Fan ID могут повлиять на расписание «Рубина» в Мир РПЛ.

По информации « », казанский клуб может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой Fan ID на «Ак Барс Арене».

« » пока не установил на домашнем стадионе специальные турникеты для проверки паспортов болельщиков и ожидает, когда их доставят в Казань.

Из-за этого матчи с « » во 2-м туре (30 июля) и со « » в 3-м туре (5 августа) могут пройти не в Казани, как планировалось изначально, а на выезде.

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