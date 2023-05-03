Пересу нравится тандем Алонсо – Арбелоа. Анчелотти останется только при победе в ЛЧ (СОРЕ)
Возглавить «Реал» могут два бывших футболиста команды – в качестве тандема.
В эфире COPE ведущий Хуанма Кастаньо заявил, что президенту клуба Флорентино Пересу нравится идея тандема Хаби Алонсо – Альваро Арбелоа.
Первый с октября 2022 года возглавляет «Байер», второй работает с «Реалом» U19 с 2020 года. Вместе они выступали за мадридцев c 2009 по 2014 год.
Журналист Пако Гонсалес в той же передаче заявил, что Карло Анчелотти может остаться на посту главного тренера только в том случае, если выиграет Лигу чемпионов. Кубка Испании будет недостаточно.
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p.s. Тандем в топ клубе, это что-то новенькое
Тем не менее Карло не вечен. А на перспективу, у Алонсо действительно неплохим вариантом выглядит