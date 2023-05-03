Пересу нравится тандем Алонсо – Арбелоа. Анчелотти останется только при победе в ЛЧ (СОРЕ)

Теги Байер Карло Анчелотти Альваро Арбелоа Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Возглавить «Реал» могут два бывших футболиста команды – в качестве тандема.

В эфире COPE ведущий Хуанма Кастаньо заявил, что президенту клуба Флорентино Пересу нравится идея тандема Хаби АлонсоАльваро Арбелоа.

Первый с октября 2022 года возглавляет «Байер», второй работает с «Реалом» U19 с 2020 года. Вместе они выступали за мадридцев c 2009 по 2014 год.

Журналист Пако Гонсалес в той же передаче заявил, что Карло Анчелотти может остаться на посту главного тренера только в том случае, если выиграет Лигу чемпионов. Кубка Испании будет недостаточно.

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35 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Я видел тренинг Арбелоа
+115
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+107
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Александр Нижников
арбелоа тренером по дриблингу будет
+48
-2
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Владимир Данилов
Полагаю, Перес берёт тренеров помоложе и побольше, чтобы, если что, подменили немолодых Крооса и Модрича в поле.
+22
-1
+21
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Егор Колосов
Какой там Хаби, Анчелотти гораздо солиднее обоих этих
+17
-5
+12
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Рахил Тагиев
Ответ Granero-24
Алонсо, Арбелоа, Зидан, Рауль - кого забыли еще сватать в Реал ?
Гути
+10
-1
+9
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Tpy6kaMerlina
Как быстро летят годы...
p.s. Тандем в топ клубе, это что-то новенькое
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Александр Мартынов
Если отлетит от Сити + бездарно просранный чемпионат в матчах с аутсайдерами, то ничего он не заткнет. Все говорят, в том числе и Перес, что все соревнования важны - но это все лукваство. Все всё понимают
Проиграть смертоносному Сити это не провал, если бы отлетели от какого нибудь андердога то да, это провал, но
+5
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+5
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imaginary
долго думал, что за Арбелоа в Астон Мартине....
+4
-1
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Батрадз Харебов
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Я видел тренинг Арбелоа
Кому то удалось увидеть его дриблинг)
+4
-1
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Александр Мартынов
Ответ Granero-24
Анчелотти возьмет Кубок и может быть ЛЧ, и заткнёт всем рты!
Если отлетит от Сити + бездарно просранный чемпионат в матчах с аутсайдерами, то ничего он не заткнет. Все говорят, в том числе и Перес, что все соревнования важны - но это все лукваство. Все всё понимают
+7
-4
+3
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Granero-24
Ответ Александр Мартынов
Если отлетит от Сити + бездарно просранный чемпионат в матчах с аутсайдерами, то ничего он не заткнет. Все говорят, в том числе и Перес, что все соревнования важны - но это все лукваство. Все всё понимают
Все всё понимают. Два сезона Реал играет с короткой скамейкой. Для такого клуба это не норма. Бензема очень много матчей пропустил, проблемы с левым защитником( решили Камавингой), Тчуамени и Алаба много травм. Большая ошибка конечно продажа Каземиро, и не взяли Габи Жезуса(писали агент игрока предлагал услуги) на подмену Бензема и т.д. Ну Анчелотти тоже нелегко, это тоже учитывайте.
+2
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Alexandr Petrov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Я видел тренинг Арбелоа
А радиоуправляемые тренировки Хаби Алонсо?))
+2
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Большой Сэми
Ответ Егор Колосов
Какой там Хаби, Анчелотти гораздо солиднее обоих этих
Это всем понятно.
Тем не менее Карло не вечен. А на перспективу, у Алонсо действительно неплохим вариантом выглядит
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Green grass
Молодняк Арбелоа всех выносит на своем пути, но там и поколение топовое
+1
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Granero-24
Анчелотти возьмет Кубок и может быть ЛЧ, и заткнёт всем рты!
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-6
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Gonzoo
А будет один Зидан.
+1
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Александр Мартынов
Ответ Granero-24
Все всё понимают. Два сезона Реал играет с короткой скамейкой. Для такого клуба это не норма. Бензема очень много матчей пропустил, проблемы с левым защитником( решили Камавингой), Тчуамени и Алаба много травм. Большая ошибка конечно продажа Каземиро, и не взяли Габи Жезуса(писали агент игрока предлагал услуги) на подмену Бензема и т.д. Ну Анчелотти тоже нелегко, это тоже учитывайте.
Анчелоти не использует скамейку все равно, всегда такой был.
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Сергей Семенов
Ответ Александр Нижников
арбелоа тренером по дриблингу будет
Будут лучшие дриблёры в мире. Даже бразильцы выпадут
+1
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Val Smith
Ответ Syndycate
Жезуса они вроде не могли подписать, так как у них превышал бы лимит на игроков без европейского паспорта
Уход Каземиро разве не решил эту проблему?
0
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Syndycate
Ответ Granero-24
Все всё понимают. Два сезона Реал играет с короткой скамейкой. Для такого клуба это не норма. Бензема очень много матчей пропустил, проблемы с левым защитником( решили Камавингой), Тчуамени и Алаба много травм. Большая ошибка конечно продажа Каземиро, и не взяли Габи Жезуса(писали агент игрока предлагал услуги) на подмену Бензема и т.д. Ну Анчелотти тоже нелегко, это тоже учитывайте.
Жезуса они вроде не могли подписать, так как у них превышал бы лимит на игроков без европейского паспорта
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ Gonzoo
А будет один Зидан.
вот именно,так и будет
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Caballero del honor
На данный момент наиболее адекватным вариантом видится приглашение Нагельсманна на тренерский мостик "Мадрида".
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Владимир Ч
А может трио главных нужно? Энрике Эглесиас мог бы подпевать на тренировках))
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Геннадий Чеботарев
перцу нужен в этом году Мбаппе и соответствующий тренер. не думаю что сейчас эти двое устроят перца,как и не устраивает уже анчелоти. нужен тренер победитель и в тоже время легенда клуба.
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mishakmv96
Хаби может поплыть в таком большом клубе, как Реал. Лучше пусть в Байере развивается, у него там хорошо получается
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