Возглавить «Реал» могут два бывших футболиста команды – в качестве тандема.

В эфире COPE ведущий Хуанма Кастаньо заявил, что президенту клуба нравится идея тандема – .

Первый с октября 2022 года возглавляет « », второй работает с « » U19 с 2020 года. Вместе они выступали за мадридцев c 2009 по 2014 год.

Журналист Пако Гонсалес в той же передаче заявил, что Карло Анчелотти может остаться на посту главного тренера только в том случае, если выиграет Лигу чемпионов. Кубка Испании будет недостаточно.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд