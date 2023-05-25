«ПСЖ» интересуется Хаби Алонсо, но тот хотел бы возглавить «Реал» после ухода Анчелотти

Теги Байер ПСЖ Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Футбол

«ПСЖ» рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера .

Первые контакты с тренером «Байера» уже начались, сообщает RMC Sport. Однако «ПСЖ» сталкивается с двумя препятствиями. 

Первое – Алонсо хочет сменить Карло Анчелотти в «Реале», когда тот покинет пост. Второе – «Байер» намерен продлить контракт с Алонсо.

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26 комментариев

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Эден Азаров
Ответ Фарид Харисов
Рауль и Гути по-моему уже умерли в ожидании, когда дуэт Зидан-Анчелотти наконец-то закончится. Так что не лучший вариант для Хаби. Сейчас ещё годик у Карло, а потом Зизу с Пересом помирятся :)
Только Рауль и Гути в своих начинаниях не показывали такие успехи, как Хаби
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Семён Чёрный
Гнетущая атмосфера ПСЖ перемалывала гораздо более успешных (на момент своего назначения тренеров)-Эмери, Почеттино, тот же Галтье, который пришел чемпионом Франции-так что идти сейчас туда для Алонсо практически равноценно тренерскому самоубийству
+26
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+25
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Фарид Харисов
Рауль и Гути по-моему уже умерли в ожидании, когда дуэт Зидан-Анчелотти наконец-то закончится.

Так что не лучший вариант для Хаби. Сейчас ещё годик у Карло, а потом Зизу с Пересом помирятся :)
+8
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blaugrano
Сумбурный, бессистемный и бесперспективный псевдотоп ПСЖ - хорошее место, чтобы потренироваться и набить руку перед тем как ехать в Мадрид.
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Артур Коркмасов
Ответ Эден Азаров
Только Рауль и Гути в своих начинаниях не показывали такие успехи, как Хаби
Рауль показал себя очень даже сильно
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Том Мунтян
Очень интересно посмотреть на Жозе в ПСЖ)
Верю в него)
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WESTERN-
Будем реалистами. Хаби не первый и даже не третий в списке ПСЖ и если будет реальное предложение Хаби думаю его примет ..... хотеть возглавить Реал это одно но кто знает сколько лет ещё будет там папа Карло
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Нефанатик
Было бы здорово для Реала первым делом избавиться от Анчелотти, а затем пригласить Алонсо или дать шанс Раулю. Хотя Рауль не кажется тем человеком кто приведет Реал к успеху.
Боюсь, Анчелотти так и останется. Следующий сезон будет с 3 местом в Ла лиге и вылетом в 1/8
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Том Мунтян
Ответ Максим Ачкасов
Какие? Чемпионат Франции? Без него то они никак не могут его взять. Моуринью давно закончился а тут какой-то культ в его имя возродили. Рома идёт позади всех более менее нормальных команд в Италии а его все равно превозносят
То есть поочередная победа в Лиге Конференций и финал Лиги Европы для тебя ничего не значат? ок🤡
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Предан Мадриду!!!
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Ответ Евгений Катанаев
эту команду ничего не спасёт- кроме как полностью разогнать команду , вызвать священника, прочистить карму на стадионе и в раздевалке , а потом уже загонять новую команду, что бы ничего не подхватили
они просто зажрались, не хотят играть, в том и суть, можно было нанять потенциальных звёзд и можно было на что-то понадеяться
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Евгений Катанаев
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
эту команду ничего не спасёт- кроме как полностью разогнать команду , вызвать священника, прочистить карму на стадионе и в раздевалке , а потом уже загонять новую команду, что бы ничего не подхватили
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FortMinor
Ответ Семён Чёрный
Гнетущая атмосфера ПСЖ перемалывала гораздо более успешных (на момент своего назначения тренеров)-Эмери, Почеттино, тот же Галтье, который пришел чемпионом Франции-так что идти сейчас туда для Алонсо практически равноценно тренерскому самоубийству
для тренера в начале карьеры, чашка чемпионата франции будет неплохим опытом на будущее
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Артём Сергеев
а кто-то говорил,что псг это интересный проект
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Fma wozo
Великий Х Алонсо
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Мукунку хороший
Господа, господа! Из-за парочки негодяев у нас все пары рушатся. Все было так прекрасно: я выхожу замуж за Николая, эта за этого, а эти так.(с)
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uefaligue
псж опять собирает разных физруков без опыта.
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onlaen@icloud.com
Возьмите Жозе и будет вам трофей!!!
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Direct free kick
Комментарий удален модератором
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