«ПСЖ» интересуется Хаби Алонсо, но тот хотел бы возглавить «Реал» после ухода Анчелотти
«ПСЖ» рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера .
Первые контакты с тренером «Байера» уже начались, сообщает RMC Sport. Однако «ПСЖ» сталкивается с двумя препятствиями.
Первое – Алонсо хочет сменить Карло Анчелотти в «Реале», когда тот покинет пост. Второе – «Байер» намерен продлить контракт с Алонсо.
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Так что не лучший вариант для Хаби. Сейчас ещё годик у Карло, а потом Зизу с Пересом помирятся :)
Верю в него)