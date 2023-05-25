«ПСЖ» интересуется Хаби Алонсо, но тот хотел бы возглавить «Реал» после ухода Анчелотти

«ПСЖ» рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера .

Первые контакты с тренером « » уже начались, сообщает RMC Sport. Однако « » сталкивается с двумя препятствиями.

Первое – Алонсо хочет сменить в « », когда тот покинет пост. Второе – «Байер» намерен продлить контракт с .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте