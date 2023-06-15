Экс-тренер «Анжи» Гордеев об Это’О: «Быть королем – большая ответственность. Самюэль был лидером на поле и на тренировках, мотивировал остальных»

Теги премьер-лига Россия Самюэль Это′О Анжи Андрей Гордеев Мехди Карсела-Гонсалес Футбол

Экс-тренер «Анжи» Андрей Гордеев рассказал о роли Самюэля Это’О в команде.

Это’О выступал в составе махачкалинского клуба с 2011 по 2013 год.

– То есть по факту Это’О был в «Анжи» королем?

– Да. Но что такое король? У нас почему-то это звание ассоциируется с зазнайством. А быть королем – это большая ответственность. Как только какая-то непростая ситуация, все сразу смотрят на тебя – как ты ее разрулишь.

На поле и на тренировках Это’О тоже был лидером, мотивировал остальных ребят. У нас был марокканец – Карсела-Гонсалес. Добродушный парень, но разгильдяй. Это’О его всегда подстегивал на тренировках, заставлял лучше работать, – сказал Гордеев.

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1 комментарий

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horhe luis borhes
Славные были времена...
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