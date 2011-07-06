Бывший президент Ольга Смородская рассказала о своих подозрениях по поводу характера матча с «Анжи» (1:2) в сезоне-2011/12.

– Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» – «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится» – это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно – судейство, график игр, все замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер.

Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.

– То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе?

– Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела, – рассказала Смородская в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».