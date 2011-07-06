Смородская заявила, что раскрыла договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «У меня были доказательства»

Теги Локомотив Юрий Красножан премьер-лига Россия РФС Анжи Ольга Смородская договорные матчи Матч ТВ Футбол

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих подозрениях по поводу характера матча с «Анжи» (1:2) в сезоне-2011/12. 

–  Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» –  «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится» – это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно –  судейство, график игр, все замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер.

Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою. 

– То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе? 

–  Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела, –  рассказала Смородская в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

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