«Милан» бесплатно подписал 18-летнего вингера Ромеро из «Лацио». Контракт – до 2027 года

Теги Милан Лацио серия А Италия трансферы Лука Ромеро Футбол

«Милан» объявил о трансфере Луки Ромеро.

18-летний вингер покинул «Лацио» в связи с истечением контракта и присоединился к «россонери» в качестве свободного агента. Договор с ним заключен сроком до 2027 года.

Уроженец Мексики с аргентинским гражданством будет выступать за новую команду под 18-м номером.

В Серии А за два сезона Ромеро провел 14 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan

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23 комментария

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Cristiano Ronaldo
Ребята, не паникуем! Ромеро - это один из лучших трансферов Милана в это трансферное окно. В Лацио, на него очень рассчитывали, пацан юн и очень талантлив и когда он выходил на поле, то показывал себя очень хорошо. Не договорились с ним о продлении контракта только из-за запросов агента по сути. Ромеро гораздо лучше тех же Вранкса и Побеги, так что из него можно вырастить сильного топа. Удачи ему в нашем клубе!
+15
-3
+12
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Mykytka
Ответ McQueen
у него двойное гражданство
Да, увидел.
Просто странно, вроде везде как аргентинец представлен.
Можно тогда Пулишича хорватом называть)
+7
0
+7
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Mykytka
Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, не паникуем! Ромеро - это один из лучших трансферов Милана в это трансферное окно. В Лацио, на него очень рассчитывали, пацан юн и очень талантлив и когда он выходил на поле, то показывал себя очень хорошо. Не договорились с ним о продлении контракта только из-за запросов агента по сути. Ромеро гораздо лучше тех же Вранкса и Побеги, так что из него можно вырастить сильного топа. Удачи ему в нашем клубе!
Вранкс и Побега совсем другое игроки…Но за инфу спасибо, Криш!
+4
0
+4
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IbraMania
Нормуль , можно попробовать. Милан сильно не рискует , когда берет молодого , вполне талантливого паренька , тем более бесплатно . В случае неудачи всегда можно продать хоть за какие-то деньги.
+1
0
+1
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Kahn01
Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, не паникуем! Ромеро - это один из лучших трансферов Милана в это трансферное окно. В Лацио, на него очень рассчитывали, пацан юн и очень талантлив и когда он выходил на поле, то показывал себя очень хорошо. Не договорились с ним о продлении контракта только из-за запросов агента по сути. Ромеро гораздо лучше тех же Вранкса и Побеги, так что из него можно вырастить сильного топа. Удачи ему в нашем клубе!
Причём здесь Ромеро, который взят на будущее? Если играть СЕГОДНЯ некем. Думать о будущем это замечательно, но топ клубы таких игроков отдают сначала наиграться в аренду. За примером ходить далеко не надо: Кроос - Байер, Каземиро - Порту. Не говоря уже о том, что есть отложенная покупка, когда игрок куплен, но продолжает играть за старый клуб. 18-летний игрок не может усилить топ команду, если Милан себя такой считает, конечно
+1
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Mykytka
Ответ Cristiano Ronaldo
Я имел ввиду не позицию, а потенциал в целом
Потенциал, кажется, правда есть, согласен.
Неплохой быстрый дриблинг, удар. Главное правильно с ним работать, а то по арендам сейчас начнут пулять..
+1
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Rosslyn
Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, не паникуем! Ромеро - это один из лучших трансферов Милана в это трансферное окно. В Лацио, на него очень рассчитывали, пацан юн и очень талантлив и когда он выходил на поле, то показывал себя очень хорошо. Не договорились с ним о продлении контракта только из-за запросов агента по сути. Ромеро гораздо лучше тех же Вранкса и Побеги, так что из него можно вырастить сильного топа. Удачи ему в нашем клубе!
Потенциально хороший актив ) у которого аппетиты вырастут по ходу игры
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Денис
Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, не паникуем! Ромеро - это один из лучших трансферов Милана в это трансферное окно. В Лацио, на него очень рассчитывали, пацан юн и очень талантлив и когда он выходил на поле, то показывал себя очень хорошо. Не договорились с ним о продлении контракта только из-за запросов агента по сути. Ромеро гораздо лучше тех же Вранкса и Побеги, так что из него можно вырастить сильного топа. Удачи ему в нашем клубе!
Ну хотя бы ты снял с эмоций
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FEF2
Ответ Cristiano Ronaldo
Так Милан, при нынешних владельцах не может рассчитывать на что-то большее. Они нашего лучшего игрока продали в английский середняк против его воли и набирают средних игроков на его место сейчас. Так что мы радуемся, за то что они молодого парня, талантливого взяли) 🌵
лучший игрок.... против его воли..... какой бред🤣
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Mykytka
Мексиканец?
Он же аргентинец…
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Mykytka
Ответ Kahn01
Причём здесь Ромеро, который взят на будущее? Если играть СЕГОДНЯ некем. Думать о будущем это замечательно, но топ клубы таких игроков отдают сначала наиграться в аренду. За примером ходить далеко не надо: Кроос - Байер, Каземиро - Порту. Не говоря уже о том, что есть отложенная покупка, когда игрок куплен, но продолжает играть за старый клуб. 18-летний игрок не может усилить топ команду, если Милан себя такой считает, конечно
Этот Милан может и усилит…
Я вспоминаю когда приходил 17-летний Пато, и начинал играть в 18.
Тоже молодой талантливый южноамериканец, казалось совсем ребенок, а как в итоге зажег!
Посмотрим смогут ли наиграть или нет. В любом случае шансы есть.
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IbraMania
Ответ Cristiano Ronaldo
Ребята, не паникуем! Ромеро - это один из лучших трансферов Милана в это трансферное окно. В Лацио, на него очень рассчитывали, пацан юн и очень талантлив и когда он выходил на поле, то показывал себя очень хорошо. Не договорились с ним о продлении контракта только из-за запросов агента по сути. Ромеро гораздо лучше тех же Вранкса и Побеги, так что из него можно вырастить сильного топа. Удачи ему в нашем клубе!
если он талантлив , то почему на него не рассчитывали в Лацио?
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Cristiano Ronaldo
Ответ Kahn01
Причём здесь Ромеро, который взят на будущее? Если играть СЕГОДНЯ некем. Думать о будущем это замечательно, но топ клубы таких игроков отдают сначала наиграться в аренду. За примером ходить далеко не надо: Кроос - Байер, Каземиро - Порту. Не говоря уже о том, что есть отложенная покупка, когда игрок куплен, но продолжает играть за старый клуб. 18-летний игрок не может усилить топ команду, если Милан себя такой считает, конечно
Так Милан, при нынешних владельцах не может рассчитывать на что-то большее. Они нашего лучшего игрока продали в английский середняк против его воли и набирают средних игроков на его место сейчас. Так что мы радуемся, за то что они молодого парня, талантливого взяли) 🌵
0
0
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Cristiano Ronaldo
Ответ Mykytka
Вранкс и Побега совсем другое игроки…Но за инфу спасибо, Криш!
Я имел ввиду не позицию, а потенциал в целом
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McQueen
Ответ Mykytka
Мексиканец? Он же аргентинец…
у него двойное гражданство
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Take Take
Ждали Фротези а получили юнца. На замену Тонали никого не приобрели. Я уже не говорю про уселение. 😏
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Артур Артур
Преемник Долларумы
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NuevoCinemaParadiso
Лишним не будет
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Евгений Кузнецов
бесплатный же!! такчто ждем прогресса
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Михаил Назаров
А зп сколько, знает кто?
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