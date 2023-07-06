«Милан» бесплатно подписал 18-летнего вингера Ромеро из «Лацио». Контракт – до 2027 года
«Милан» объявил о трансфере Луки Ромеро.
18-летний вингер покинул «Лацио» в связи с истечением контракта и присоединился к «россонери» в качестве свободного агента. Договор с ним заключен сроком до 2027 года.
Уроженец Мексики с аргентинским гражданством будет выступать за новую команду под 18-м номером.
В Серии А за два сезона Ромеро провел 14 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/acmilan
Просто странно, вроде везде как аргентинец представлен.
Можно тогда Пулишича хорватом называть)
Неплохой быстрый дриблинг, удар. Главное правильно с ним работать, а то по арендам сейчас начнут пулять..
Он же аргентинец…
Я вспоминаю когда приходил 17-летний Пато, и начинал играть в 18.
Тоже молодой талантливый южноамериканец, казалось совсем ребенок, а как в итоге зажег!
Посмотрим смогут ли наиграть или нет. В любом случае шансы есть.