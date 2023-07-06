«Милан» бесплатно подписал 18-летнего вингера Ромеро из «Лацио». Контракт – до 2027 года

«Милан» объявил о трансфере Луки Ромеро.

18-летний вингер покинул « » в связи с истечением контракта и присоединился к «россонери» в качестве свободного агента. Договор с ним заключен сроком до 2027 года.

Уроженец Мексики с аргентинским гражданством будет выступать за новую команду под 18-м номером.

В Серии А за два сезона провел 14 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan