Журова о крымских клубах в российских турнирах: «ФИФА и УЕФА не знают, что будет завтра. С Украиной помиримся, а нас исключили – это неправильно. Футбол – это про спорт, а не политику»

Теги УЕФА ФИФА РФС Светлана Журова Государственная дума УАФ Политика Футбол

Депутат Светлана Журова сомневается, что РФС пострадает из-за крымских клубов.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию из-за того, что клубы из Крыма получили возможность участвовать в российских соревнованиях.

«Пока мы не знаем, с чем можем столкнуться – исключат, не исключат. Мы должны были это сделать, иначе было бы несправедливо по отношению к Крыму. Они очень давно хотели играть в футбол полноценно, а не чтобы крымские футболисты только могли переходить в какие-то клубы.

Теперь сам регион будет болеть за своих. Как каждый регион и город хочет – болеть за свою команду. Такие команды в Крыму есть, и они хотели играть полноценно. Но, боясь, что нас исключат из ФИФА и УЕФА, мы с 2014 года не принимали этого решения. А сейчас нас и так отовсюду исключили. Мы что, играем разве? Чего идти на поводу дальше у них?» – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

«Они же не знают, что будет завтра. Завтра мы с Украиной помиримся, а нас исключили – это же неправильно. Футбол – это же про спорт, а не про политику. Политика поменялась завтра, у всех все хорошо, все со всеми снова подружились – играем снова?! Так ведь не делается. Это процедура.

Если нас исключат, чтобы вернуть обратно, потребуется много лет. Понятно, УЕФА будет до последнего держаться. Если сейчас состоится урегулирование конфликта на Украине, то все останутся на местах. Поэтому УЕФА не будет реагировать на эти заявления», – добавила Журова.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
С Украиной помиримся через лет 100 а там глядишь как раз и вернемся в ЛЧ.
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Они в думе, похоже, проводят чемпионат по тупизне?
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Билли Херрингтон
Ответ vzi
На Балканах тоже все друг друга ненавидели, но давно уже ездят в гости и играют матчи. Германия с Францией через 10 лет после главной войны ХХ века вообще стали союзниками по НАТО и вместе прообраз ЕС создавали. В политике и в геополитике нет ничего не возможного. Даже Израиль уже замирился с арабами (с Египтом, Иорданией, ОАЭ). Всегда так не будет.
Там в первую очередь умы людей менялись с помощью образования и антипропаганды ненависти. Евреи же не орут про Каир за 3 дня (арабы орут про Иерусалим частенько), а боснийцы про про единую нацию, которую разделили злые и бездуховные американцы (сербы орут частенько).

Обратные примеры из-за того, что риторика вчерашних агрессоров не поменялась по своей сути тоже имеются. Армения и Турция, Южная и Северная Кореи, Албания и Сербия, в Африке много таких стран. Так что все в умах людей и в желании бывшего агрессора менять эти умы. Пока таких сподвижек у нас не предвидится, судя по пропаганде ненависти со школьной скамьи
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
подумаешь, пошли войной на соседа, ну помиримся же
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
С Украиной мы помиримся точно не в этой жизни и точно не на нашем веку, чем бы нынешняя ситуация ни закончилась
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Журова - наглядный пример того, что человеческое тело может жить и функционировать даже без мозга.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Журовой неплохо бы понимать (пусть она и далека от футбола), что "урегулирование конфликта" и участие крымских клубов это не связанные между собой вопросы. И да, в случае исключения РФ из УЕФА и ФИФА (по причине вполне понятных правил, а не вымышленной русофобии) возвращения потом придется долго ждать.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ igls54
Они в думе, похоже, проводят чемпионат по тупизне?
Мы помиримся - звучит, прямо скажем как-то неожиданно из этих уст !
Это что ?
Теперь такие дозволенные речи , выражаясь языком Шахерезады ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forrest Gamp
журова свою карьеру закончила, а с крымскими клубами она закрывает доступ для других российских спортсменов, лицемерка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Ответ Гаврила Ардалионович
В смысле когда они начали убивать русских людей Донбасса?
кто они?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Ответ JENNINGS
С Украиной мы помиримся точно не в этой жизни и точно не на нашем веку, чем бы нынешняя ситуация ни закончилась
Возможно все будет скорее, чем вы думаете, если обратиться к истории и посмотреть на все похожие примеры. Это сейчас кажется, что все так и будет. Но конечно это не вопрос 2-3 лет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Ответ Great ManUtd
националисты
какие националисты? они в каждой стране есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Ответ damondiamond
кто они?
националисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Proline
На Балканах-то ездят, только сербская символика в Хорватии запрещена на законодательном уровне, а в дни игр повышенной опасности сербов, похожих на болельщиков не пускают в страну. Израилю для "замирения" соседей пришлось победить их в двух войнах, и то замирили не всех. Да и сейчас человеку с паспортом Израиля к замирённым соседям лучше не соваться.
В дни игр повышенной опасности я бы и французов к немцам не пускал, или англичан к итальянцам. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Proline
Ответ vzi
На Балканах тоже все друг друга ненавидели, но давно уже ездят в гости и играют матчи. Германия с Францией через 10 лет после главной войны ХХ века вообще стали союзниками по НАТО и вместе прообраз ЕС создавали. В политике и в геополитике нет ничего не возможного. Даже Израиль уже замирился с арабами (с Египтом, Иорданией, ОАЭ). Всегда так не будет.
На Балканах-то ездят, только сербская символика в Хорватии запрещена на законодательном уровне, а в дни игр повышенной опасности сербов, похожих на болельщиков не пускают в страну.
Израилю для "замирения" соседей пришлось победить их в двух войнах, и то замирили не всех. Да и сейчас человеку с паспортом Израиля к замирённым соседям лучше не соваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Ответ Криштиану Роналду
С Украиной помиримся через лет 100 а там глядишь как раз и вернемся в ЛЧ.
Нет, надо всего лишь убрать из Украины националистов - и помиримся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
Ответ Владимир Апилат
ты что роооооооооооооооооодину не любишь?
ПОМИРИТЕСЬ?????!!!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marat_NJL
Почему вообще о том, что спорт не о политике, или «вне политики» говорят ПОЛИТИКИ?))

Я понимаю, конечно, что из Журовой политик, как из меня танцор, но все же…)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Вот почему ее спрашивают. Спросите Газзаева, Мутко о том, какие разговоры ходят. Спрашивают человека, который ничего не знает🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий