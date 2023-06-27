Журова о крымских клубах в российских турнирах: «ФИФА и УЕФА не знают, что будет завтра. С Украиной помиримся, а нас исключили – это неправильно. Футбол – это про спорт, а не политику»

Депутат Светлана Журова сомневается, что РФС пострадает из-за крымских клубов.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась к и УЕФА с требованием исключить Россию из-за того, что клубы из Крыма получили возможность участвовать в российских соревнованиях.

«Пока мы не знаем, с чем можем столкнуться – исключат, не исключат. Мы должны были это сделать, иначе было бы несправедливо по отношению к Крыму. Они очень давно хотели играть в футбол полноценно, а не чтобы крымские футболисты только могли переходить в какие-то клубы.

Теперь сам регион будет болеть за своих. Как каждый регион и город хочет – болеть за свою команду. Такие команды в Крыму есть, и они хотели играть полноценно. Но, боясь, что нас исключат из ФИФА и УЕФА, мы с 2014 года не принимали этого решения. А сейчас нас и так отовсюду исключили. Мы что, играем разве? Чего идти на поводу дальше у них?» – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

«Они же не знают, что будет завтра. Завтра мы с Украиной помиримся, а нас исключили – это же неправильно. Футбол – это же про спорт, а не про политику. Политика поменялась завтра, у всех все хорошо, все со всеми снова подружились – играем снова?! Так ведь не делается. Это процедура.

Если нас исключат, чтобы вернуть обратно, потребуется много лет. Понятно, УЕФА будет до последнего держаться. Если сейчас состоится урегулирование конфликта на Украине, то все останутся на местах. Поэтому УЕФА не будет реагировать на эти заявления», – добавила Журова.