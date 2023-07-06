Мбаппе предупредили, что «ПСЖ» придется продать некоторых его партнеров, если он бесплатно уйдет в «Реал»

«ПСЖ» пытается апеллировать к чувствам Килиана Мбаппе.

Как сообщает , форварда предупредили, что клубу придется продать некоторых его партнеров по команде в том случае, если он решит уйти в « » в качестве свободного агента летом 2024 года.

В руководстве понимают, что насильно заставить продлить контракт или дать согласие на трансфер этим летом невозможно. Но « » по-прежнему не намерен терять одного из ведущих футболистов без компенсации.

Ранее сообщалось, что парижане намерены продать нападающего в августе, если до конца июля он не заключит новый договор.