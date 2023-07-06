Мбаппе предупредили, что «ПСЖ» придется продать некоторых его партнеров, если он бесплатно уйдет в «Реал»
«ПСЖ» пытается апеллировать к чувствам Килиана Мбаппе.
Как сообщает Sky Sports, форварда предупредили, что клубу придется продать некоторых его партнеров по команде в том случае, если он решит уйти в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024 года.
В руководстве понимают, что насильно заставить Мбаппе продлить контракт или дать согласие на трансфер этим летом невозможно. Но «ПСЖ» по-прежнему не намерен терять одного из ведущих футболистов без компенсации.
Ранее сообщалось, что парижане намерены продать нападающего в августе, если до конца июля он не заключит новый договор.
Грозятся продать других игроков из-за Мбаппе.
Вот и закончится гранд ПСЖ, снова вернутся в середину таблицы с таким подходом руководства.