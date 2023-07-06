Мбаппе предупредили, что «ПСЖ» придется продать некоторых его партнеров, если он бесплатно уйдет в «Реал»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Sky Sports Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» пытается апеллировать к чувствам Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sky Sports, форварда предупредили, что клубу придется продать некоторых его партнеров по команде в том случае, если он решит уйти в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024 года.

В руководстве понимают, что насильно заставить Мбаппе продлить контракт или дать согласие на трансфер этим летом невозможно. Но «ПСЖ» по-прежнему не намерен терять одного из ведущих футболистов без компенсации.

Ранее сообщалось, что парижане намерены продать нападающего в августе, если до конца июля он не заключит новый договор.

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42 комментария

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Mykytka
До чего дошел цирк.
Грозятся продать других игроков из-за Мбаппе.
Вот и закончится гранд ПСЖ, снова вернутся в середину таблицы с таким подходом руководства.
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SWS
Звучит как если уйдешь бесплатно, мы убьем твоих друзей
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Moscwow
Ответ Mykytka
До чего дошел цирк. Грозятся продать других игроков из-за Мбаппе. Вот и закончится гранд ПСЖ, снова вернутся в середину таблицы с таким подходом руководства.
Да и не было никакого "гранда". Только по зарплатам. Поиграли в пародию на Галактикос и рассыпались
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gukmamop
И отправят Неймара в ссылку в джунгли Амазонии
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Hans Castorp
Ответ Имя Фамилия
По сути это то, что произойдёт с любым клубом если оттуда бесплатно уплывёт их главный актив. Бесплатно уходить из клуба, который вложил в тебя столько денег, сил и времени — подло. Клубу будет нанесён большой ущерб, многих игроков придётся продавать, чтобы купить замену, фанаты возненавидят на родине. Понятно, что пересовские деньги любому снесут крышу, но Мбаппе как парижанин и просто разумный человек пойдёт на сотрудничество.
Силы и время в него вложили больше всего Монако , и он оттуда собственно ушел за практически рекордную сумму тогда. Париж в него вложил только деньги , ради которых он туда собственно и переходил , ради которых и остался , подписав такой контракт , который ему теперь позволяет диктовать свои условия
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_Amelina_ Landau
Ответ Имя Фамилия
По сути это то, что произойдёт с любым клубом если оттуда бесплатно уплывёт их главный актив. Бесплатно уходить из клуба, который вложил в тебя столько денег, сил и времени — подло. Клубу будет нанесён большой ущерб, многих игроков придётся продавать, чтобы купить замену, фанаты возненавидят на родине. Понятно, что пересовские деньги любому снесут крышу, но Мбаппе как парижанин и просто разумный человек пойдёт на сотрудничество.
Деньги Переса? ) Ты в своем уме? В сравнении с владельцами ПСЖ - деньги Переса капля в море. Ты когда бред пишешь осознаешь вообще? С одной стороны клуб , с другой - государство. ). Тупость менеджмента и понты вогнали ПСЖ в такую ситуацию.
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Евгений Квасников
бред!!!ребята это вброс который мы должны читать. это трафик и все такое. смешно ,мешок такой не может сказать на официале!!!
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Beloded2007
Мбаппе предупредили, что «ПСЖ» придется отморозить себе уши, если он бесплатно уйдет в «Реал»
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pashapavel
Ответ Mykytka
До чего дошел цирк. Грозятся продать других игроков из-за Мбаппе. Вот и закончится гранд ПСЖ, снова вернутся в середину таблицы с таким подходом руководства.
Дешёвый блеф)))
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Emin Aliev
интересно, как на это реагируют ультрас ПеСеЖе? у них же Мбаппе что-то вроде святого, которому все позволено. сейчас он испражняется на их ценности
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Да не перейдет он в мчк, у переца нет денег на достойную зарплату, а за 8млн пусть всякие модрики играют)
Привет!!!
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Cearvm
Ответ Hans Castorp
И в чем тут смысл? Типа оказать на него давление чтобы он вину чувствовал? Ну да , наверное он будет прям убиваться попивая Пина колладу на шезлонге перед бассейном в своем мадридском особняке
Может, ему с кем-то комфортно играть и общаться, а их продадут.
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Сахарный ватник
Как его это должно парить?
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GuruFutbola
Да не перейдет он в мчк, у переца нет денег на достойную зарплату, а за 8млн пусть всякие модрики играют)
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Этот Райола хочет денег
Какой бред! К августу видимо будут писать, что если Мбаппе уйдет бесплатно, то ПСЖ разбежавшись, прыгнет со скалы! Вот тогда поймет, дальше по тексту...))
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saionera
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прямо как торговцы чёрным деревом
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Плакса Джон ушел налево
Мы дадим тебе 40 млн евро за лояльностЬ, а не 80 если ты удйещь в реал!111 пыщ
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Лев Каменев
Продадут партнёров и не будут отпускать Неймара на карнавал
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гилберт
В рабство?
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Руслан Узденов
Пока журналисты клепают новости, а руководство псж зеленеет от злости, Мбаппе тусит в компании Кардашьян. Молодец, парень!
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Hans Castorp
И в чем тут смысл? Типа оказать на него давление чтобы он вину чувствовал? Ну да , наверное он будет прям убиваться попивая Пина колладу на шезлонге перед бассейном в своем мадридском особняке
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