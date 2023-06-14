«Соболев и Джикия – игроки не такого высокого класса по российским меркам. Их уход не будет большой потерей». Аленичев о «Спартаке»
Дмитрий Аленичев не считает Георгия Джикию и Александра Соболева незаменимыми в «Спартаке».
– Джикия и Соболев нынешнему «Спартаку» нужны? Или их можно отпустить в другие команды?
– Если есть возможность и они сами хотят – пускай [уходят]. При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам.
Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
Зачем уподобляться Мостовому и нести чушь? Да, Саня немного берега попутал, но.... Разве не он наш лучший снайпер в прошлом розыгрыше КУ? Значит, когда ложил "Наполи" был хорошим и уровнем "Спартака", а сейчас.....
И вообще, ты бы намекнул: а кто те игроки, что уровень "Спартака"?
Вот ты привёз Зе Луиша (спасибо!!!) , и он у тебя был деревом деревянным. Говоря короче - не уровень "Спартака". А у Карреры он раззабивался и стал уровнем "Спартака". Так в чём же он уровень команды, Дим?
Соболеву мозги вправить и голы заслуженные засчитывать, и игрок для нас - топ! А вот вы, Дмитрий Анатольевич, как тренер не совсем уровень "Спартака", а больше уровень А. Мостового.