«Соболев и Джикия – игроки не такого высокого класса по российским меркам. Их уход не будет большой потерей». Аленичев о «Спартаке»

Дмитрий Аленичев не считает Георгия Джикию и Александра Соболева незаменимыми в «Спартаке».

– и нынешнему «Спартаку» нужны? Или их можно отпустить в другие команды?

– Если есть возможность и они сами хотят – пускай [уходят]. При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам.

Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами, – сказал бывший игрок и тренер « ».