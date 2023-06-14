«Соболев и Джикия – игроки не такого высокого класса по российским меркам. Их уход не будет большой потерей». Аленичев о «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Дмитрий Аленичев не считает Георгия Джикию и Александра Соболева незаменимыми в «Спартаке».

– Джикия и Соболев нынешнему «Спартаку» нужны? Или их можно отпустить в другие команды?

– Если есть возможность и они сами хотят – пускай [уходят]. При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам.

Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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25 комментариев

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Toni Tvist
Может, конечно, он больше меня шарит в футболе, но по моему мнению Джикия и Соболев - это на данный момент незаменимые игроки для Спартака. Такой общий уровень, что поделать?
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Алексей Маликов
Дима, зачем????
Зачем уподобляться Мостовому и нести чушь? Да, Саня немного берега попутал, но.... Разве не он наш лучший снайпер в прошлом розыгрыше КУ? Значит, когда ложил "Наполи" был хорошим и уровнем "Спартака", а сейчас.....

И вообще, ты бы намекнул: а кто те игроки, что уровень "Спартака"?

Вот ты привёз Зе Луиша (спасибо!!!) , и он у тебя был деревом деревянным. Говоря короче - не уровень "Спартака". А у Карреры он раззабивался и стал уровнем "Спартака". Так в чём же он уровень команды, Дим?

Соболеву мозги вправить и голы заслуженные засчитывать, и игрок для нас - топ! А вот вы, Дмитрий Анатольевич, как тренер не совсем уровень "Спартака", а больше уровень А. Мостового.
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+14
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Назар Игорь
Несмотря на негативное отношение к Соболеву надо признать что нападающих такого уровня в РПЛ единицы. Интересно кого может предложить Аленичев на его место.
+11
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kk.abb
Джикия последние 2 года просто ни о чём, а дельфин играет норм, но ведет себя отвратно в каждой игре, такими темпами по стопам Балотелли местного разлива пойдет.
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Konstantin Zorin
После таких высказываний, сомнения в профпригодности Аленя, превращаются в уверенность в его непрофессионализме.
+4
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Алексей Магоев
Что-то Аленичев чушь понес последнее время. Да, Соболев и Джикия не топы мирового уровня, но к сожалению по меркам РПЛ лучшие паспортисты по своим позициям, хотя Георгий явно сдал за пару крайних сезонов, а Саня периодически чудит, но к сожалению других нет.
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Shuller18
Среди паспортистов они одни из лучших, найти им российскую замену будет сложно. Не было бы лимита, задача бы упрощалась в разы
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Василий Голованев
Не солидно.
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Peter Parker
Много других таких рос напов кроме Соболева знает Аленичев? Чтобы и забивал и отдать мог, так еще и в защиту отрабатывал и прессинговал. Да, в отдельных навыках он может где-то уступает тому или иному конкуренту, но суммарно нет. Если бы не количество жк, цены бы ему не было.
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Ильдар Фарукшин
Защитникам всегда в России беда была, а сейчас в этом положение вообще. Соболь нападение один из лучших
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Ковид 07.10.52
Всего-то несколько дней в Питере и такой эффект...
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Spartakus1984
Ответ Все будет хорошо
По Джикия он прав, по Соболеву нет.
Ага,когда не играл Джикия которого все хейтят было видно как даже от него по уровню сильно отстают другие защитники в команде,в том числе по бойцовским и лидерским качествам,все познается в сравнении,уехал Понсе и Айртон,которых хейтели а сейчас им равноценную замену найти не могут.
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Александр Поливенко
Ответ Назар Игорь
Несмотря на негативное отношение к Соболеву надо признать что нападающих такого уровня в РПЛ единицы. Интересно кого может предложить Аленичев на его место.
Видимо, себя 😂
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Александр Поливенко
Ответ Toni Tvist
Может, конечно, он больше меня шарит в футболе, но по моему мнению Джикия и Соболев - это на данный момент незаменимые игроки для Спартака. Такой общий уровень, что поделать?
Олень, видать, попутал... Из российских игроков, на данный момент, это системообразующие игроки. Понятно, что не Месси и Пике, но всё таки...
+3
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Spartakus1984
Аленичев совсем поплыл))НУ пусть скажет много ли среди Российских игроков сильнее Джикии и Соболева)))?По статистике да и в целом.Щас это даже не в защиту обоих пишу,но реально кого можно из Россиян выделить прям по такой же стилистике игры и статистике?
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Spartakus1984
То есть назначь Аленичева сейчас тренером Спартака он бы с учетом лимита скзал,что нужно продать Соболева и Джикияю и взять из Европы игроков сильнее,наверное ему бы купили Осимхена и Вандейка или типа того?))
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Все будет хорошо
По Джикия он прав, по Соболеву нет.
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Spartakus1984
Ответ Данко Лазович
уровень Амкара или зоны борьбы за стыки. что тебе милее?)
Посильнее уж Чистяковых с Алипами и Сергеевых с Кассьерами
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Александр Поливенко
Вот именно. Можно заменить другими футболистами. Но врядли российскими, на данный момент
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damondiamond
можно подписать кого-то из медиалиги
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Spartakus1984
Ответ Данко Лазович
скорее даже будет усилением))
Других клубов.
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