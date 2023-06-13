Агент Фернандеса: «Возвращение Марио в ЦСКА возможно. Это обсуждается»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Жорже Машаду Марио Фернандес Футбол

Агент Марио Фернандеса допустил возвращение защитника из «Интернасьонала» в ЦСКА.

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — сказал Жорже Машаду.

Бабаев о Фернандесе и «Интернасьонале»: «Марио должен платить, чтобы вернуться — это не совсем корректно. ЦСКА отпускал его бесплатно»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
ждем комбэк Марио🤗
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Давид Кочинян
Интереснее Гайича в любой форме. Ждём! ⏳
Конечно, все мы очень сильно любим Марио.

Но он провел всего 5 матчей за полгода и до этого не играл еще полгода - неизвестно в какой форме он вернется.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Кочинян
Интереснее Гайича в любой форме. Ждём! ⏳
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSI
Марио - наша легенда. Ждем в любое время.
Но меня в последнее время беспокоит судьба Мойзеса.
Мощный и техничный, один из лучших в своем амплуа в РПЛ. Хоть иногда и ксячит. Выкупят ли? Говорят, наши юристы уже изучают его кейс с подозрениями от правоохранителей на родине... Срок выкупа - до 15.06.23.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Выкидыш
нигде не нужен оказался. звезда мля...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий