Агент Фернандеса: «Возвращение Марио в ЦСКА возможно. Это обсуждается»
Агент Марио Фернандеса допустил возвращение защитника из «Интернасьонала» в ЦСКА.
«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — сказал Жорже Машаду.
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Но он провел всего 5 матчей за полгода и до этого не играл еще полгода - неизвестно в какой форме он вернется.
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