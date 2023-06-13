Агент Фернандеса: «Возвращение Марио в ЦСКА возможно. Это обсуждается»

Агент Марио Фернандеса допустил возвращение защитника из «Интернасьонала» в ЦСКА.

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — сказал Жорже Машаду.

Бабаев о Фернандесе и «Интернасьонале»: «Марио должен платить, чтобы вернуться — это не совсем корректно. ЦСКА отпускал его бесплатно»