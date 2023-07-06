«Вест Хэм» предложит 18 млн евро за Закарию, «Юве» требует 25 млн

Теги Ювентус Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Денис Закария Футбол

Хавбек «Ювентуса» Денис Закария может перейти в «Вест Хэм».

Лондонцы в ближайшее время должны предложить за 26-летнего игрока сборной Швейцарии около 18 млн евро, тогда как туринский клуб требует 25 млн, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны наверняка придут к компромиссу на следующей неделе. Вырученные средства «Ювентус» намерен потратить на трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Прошлый сезон Закария провел в аренде в «Челси», забив 1 гол в 11 матчах во всех турнирах. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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ман сити фейк
21.5 по рукам
+2
0
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Sergey Man
Ответ ман сити фейк
21.5 по рукам
Договорились! 🤝😄
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