«Вест Хэм» предложит 18 млн евро за Закарию, «Юве» требует 25 млн
Хавбек «Ювентуса» Денис Закария может перейти в «Вест Хэм».
Лондонцы в ближайшее время должны предложить за 26-летнего игрока сборной Швейцарии около 18 млн евро, тогда как туринский клуб требует 25 млн, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, стороны наверняка придут к компромиссу на следующей неделе. Вырученные средства «Ювентус» намерен потратить на трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Прошлый сезон Закария провел в аренде в «Челси», забив 1 гол в 11 матчах во всех турнирах. Подробнее его статистика – здесь.
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