«Вест Хэм» предложит 18 млн евро за Закарию, «Юве» требует 25 млн

Хавбек « » может перейти в « ».

Лондонцы в ближайшее время должны предложить за 26-летнего игрока сборной Швейцарии около 18 млн евро, тогда как туринский клуб требует 25 млн, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны наверняка придут к компромиссу на следующей неделе. Вырученные средства «Ювентус» намерен потратить на трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Прошлый сезон Закария провел в аренде в «Челси», забив 1 гол в 11 матчах во всех турнирах. Подробнее его статистика – здесь.