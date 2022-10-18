Закария может вернуться в «Юве» зимой. Хавбек недоволен положением в «Челси» – у него 0 минут за клуб
Полузащитник Денис Закария может вернуться в «Ювентус» из «Челси» зимой.
Футболист, минувшим летом перешедший в лондонский клуб на правах аренды, еще ни разу не вышел на поле в составе команды.
Как пишет Evening Standard, Закария крайне недоволен сложившейся ситуацией. Он запросил встречу с тренером Грэмом Поттером и совладельцем «Челси» Тоддом Боули на этой неделе.
Если его не убедят в том, что в ближайшие недели он получит шансы в составе «Челси», хавбек может разорвать арендное соглашение, действующее до конца сезона.
У «Челси» есть право выкупа Закарии за 28+5 млн евро, но клуб вряд ли им воспользуется. Игрок, который хочет получать регулярную игровую практику, может вернуться в «Ювентус» в январе.
Закария перешел в «Юве» в январе этого года из «Боруссии» Менхенгладбах. За клуб из Турина он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
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