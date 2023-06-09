Чистяков о завершении карьеры: «Может, уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко»

Дмитрий Чистяков рассказал, чем мог бы заняться по окончании игровой карьеры.

– Закончить карьеру хотел миллион раз. Но так у любого футболиста. Причем в разные периоды. Не только когда играешь в низших лигах. Надоедают сборы, постоянно бегать, нагрузки.

Я вот спрашивал у Карпина – он ведь спокойно мог до 40 играть. Но закончил раньше. Отвечал: «Надоели сборы. Надоел этот режим». У каждого такие мысли появляются.

Однако чтобы оставался один шаг до финиша карьеры – такого не было. Всегда думал – что дальше. Что бы я делал?

– А сейчас ты думаешь, что будешь делать после?

– Пока поверхностно. Надеюсь, у меня еще много лет карьеры. Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником. Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко. Может, поэтому и животных люблю. Хотя это вряд ли, конечно.

– Предлагаю идею – открываешь приют и занимаешься полезным для мира делом.

– Так уже вовсю помогаю в родном Пикалеве. Они там этим занимаются, а я поддерживаю как могу. Моя жена Марика тоже вовсю помогает городским приютам, – сказал защитник « ».

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