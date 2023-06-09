Чистяков про РПЛ: «От «Спартака» ждали большей конкуренции, но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил. По игре мне «Ростов» очень понравился»

Дмитрий Чистяков высказался о главных конкурентах «Зенита» в прошлом сезоне.

– В этом сезоне кого бы ты назвал главным конкурентом команды?

– По игре мне очень понравился «Ростов». Против них на выезде было очень сложно. Вообще не давали голову поднять, прессинговали, у них видны тренерская рука, коллектив, дисциплина.

Так что они наверху по делу. Хотя мало кто ожидал, что они будут до последнего кусаться. От «Спартака» ждали большей конкуренции. Но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил, – сказал защитник «Зенита».