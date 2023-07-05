Защитник «Краснодара» Волков: «Когда-то я винил других: тренер не так определил состав, партнер не отдал пас. Никто проблемы за тебя не решит, упустил момент – твоя вина»

Теги премьер-лига Россия Краснодар психология Сергей Волков 2002 Здоровье Футбол

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о пользе работы с психологом.

– Занимаюсь дополнительно не только в зале, но и с ментал-коучем – психологом. Сейчас работаю с девушкой из нашей академии, работавшей в донецком «Шахтере». Помогает мне разобраться с тараканами в голове.

– С чем конкретно тебе помог коуч? Один пример.

– От мыслей в голове многое зависит. Мысли материальны – на своем опыте убедился. Когда «Крылья» в Кубке забили нам первый гол на 93-й минуте, щелкнуло: «Забьют второй». Ровно через минуту Гапонов сравнивает. Удар с моего фланга, я должен блокировать, а мяч пролетает мимо. Доля случая, конечно, но все будут видеть, что я виноват. Хотя отчасти и правда ошибся.

– Запрограммировать себя реально?

– Надо научиться оставаться наедине с мыслями. Дать им волю, общаться с ними. Этому и учит психолог. А еще техникам саморегуляции, контролю эмоций, стратегии достижения целей.

У меня ведь в этом сезоне не то что травм – и предпосылок к ним не было. Эти «предпосылки» и есть таракан в голове. Мысленно себя направляешь: «Не дай бог травма! Лишь бы не сглазить!»

Это как черный кот через дорогу. Не буквально, но все равно: будешь думать о чем-то скверном – притянешь.

Мысли – как слайды в презентации: прокручиваются одна за другой. Выбираешь, какую оставить себе. А для начала этим мыслям надо дать волю, открыться им. Я, наоборот, закрывался: «Только не это, нет! Избавиться от них!» А не избавишься от них никогда. Прими мысли и работай с ними. Никто твои проблемы за тебя не решит.

Обыграешь ты соперника или нет, вложишь ты деньги или упустишь – выбираешь только ты сам. А когда-то я винил других: тренер не так определил состав, партнер не отдал пас. Упустил ты момент – твоя вина, – сказал Волков.

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3 комментария

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Karel
Ответ Антимосковский
чем-то похоже на мысли Чепчугова, если представить, что шиза у него только на начальном этапе
Ну ты как бесто.. Торопыга.. Интервью-то всё прочитай. Потом комментируй. Если захочется. Другой взгляд будет.

Ссылка в конце новости же есть. Интервью хоть и очень большое, но интересное.
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