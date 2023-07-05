Анзор Кавазашвили: «У нас в стране должно быть ноль легионеров, нужно от всех отказаться»
Анзор Кавазашвили призвал клубы Мир РПЛ не покупать легионеров.
«Нам абсолютно точно нужно отказаться от всех легионеров, у нас в стране их должно быть ноль. Я был бы счастлив, если бы хозяева наших клубов работали не на количество, а на качество покупаемых футболистов.
Каждый спортивный директор должен быть заинтересован в том, чтобы привести 2-3 классных игроков, не имеет значения откуда. Даже если эти игроки будут дорого стоить, главное – чтобы играли качественно.
А что происходит у нас в некоторых клубах? Развелось много агентов, у которых есть контакты спортивных директоров, поэтому происходит откат денег. Конечно, этим занимаются не все агенты и менеджеры клубов, но это происходить ни в коем случае не должно.
У нас многие легионеры сидят в запасе – зачем они нужны тогда? С высокой зарплатой сидят в запасе! Можно же, чтобы на их месте были наши, отечественные ребята.
Не хочу называть футбольные клубы, потому что некоторые про меня могут сказать: «Да ты антисемит! Не любишь другой цвет кожи!» Это все ложь, я человек любвеобильный, обожаю толковых, достойных людей. Но, если человек стоит огромных денег, а на самом деле это не так, как я могу к нему относиться? Только презирать, но не только его, а и тех, кто приглашал игрока», – сказал бывший вратарь «Спартака».
2. "Привести 2-3 классных игроков, не имеет значения откуда". (с)
Дед забыл принять таблетки...
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Очередной бред от старого маразматика
Биполярка какая-то
11 высококлассных футболистов?
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гы гы гы
Легионеров в РПЛ должно быть - как золотых рыбок в аквариуме. Что б красиво было.
Ну какой аквариум без золотых рыбок.
А у в нашем аквариуме РПЛ сейчас одни гуппи плавают, которых за валюту за границей покупают по цене золотых рыбок.
Гуппи, вообще-то, живородящие..