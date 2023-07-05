Анзор Кавазашвили: «У нас в стране должно быть ноль легионеров, нужно от всех отказаться»

Анзор Кавазашвили призвал клубы Мир РПЛ не покупать легионеров.

«Нам абсолютно точно нужно отказаться от всех легионеров, у нас в стране их должно быть ноль. Я был бы счастлив, если бы хозяева наших клубов работали не на количество, а на качество покупаемых футболистов.

Каждый спортивный директор должен быть заинтересован в том, чтобы привести 2-3 классных игроков, не имеет значения откуда. Даже если эти игроки будут дорого стоить, главное – чтобы играли качественно.

А что происходит у нас в некоторых клубах? Развелось много агентов, у которых есть контакты спортивных директоров, поэтому происходит откат денег. Конечно, этим занимаются не все агенты и менеджеры клубов, но это происходить ни в коем случае не должно.

У нас многие легионеры сидят в запасе – зачем они нужны тогда? С высокой зарплатой сидят в запасе! Можно же, чтобы на их месте были наши, отечественные ребята.

Не хочу называть футбольные клубы, потому что некоторые про меня могут сказать: «Да ты антисемит! Не любишь другой цвет кожи!» Это все ложь, я человек любвеобильный, обожаю толковых, достойных людей. Но, если человек стоит огромных денег, а на самом деле это не так, как я могу к нему относиться? Только презирать, но не только его, а и тех, кто приглашал игрока», – сказал бывший вратарь «Спартака».