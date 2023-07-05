Анзор Кавазашвили: «У нас в стране должно быть ноль легионеров, нужно от всех отказаться»

Теги премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили лимит на легионеров Футбол

Анзор Кавазашвили призвал клубы Мир РПЛ не покупать легионеров.

«Нам абсолютно точно нужно отказаться от всех легионеров, у нас в стране их должно быть ноль. Я был бы счастлив, если бы хозяева наших клубов работали не на количество, а на качество покупаемых футболистов.

Каждый спортивный директор должен быть заинтересован в том, чтобы привести 2-3 классных игроков, не имеет значения откуда. Даже если эти игроки будут дорого стоить, главное – чтобы играли качественно.

А что происходит у нас в некоторых клубах? Развелось много агентов, у которых есть контакты спортивных директоров, поэтому происходит откат денег. Конечно, этим занимаются не все агенты и менеджеры клубов, но это происходить ни в коем случае не должно.

У нас многие легионеры сидят в запасе – зачем они нужны тогда? С высокой зарплатой сидят в запасе! Можно же, чтобы на их месте были наши, отечественные ребята.

Не хочу называть футбольные клубы, потому что некоторые про меня могут сказать: «Да ты антисемит! Не любишь другой цвет кожи!» Это все ложь, я человек любвеобильный, обожаю толковых, достойных людей. Но, если человек стоит огромных денег, а на самом деле это не так, как я могу к нему относиться? Только презирать, но не только его, а и тех, кто приглашал игрока», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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23 комментария

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Красный чай
Не дай бог конечно таким в старости стать.
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blaugrano
Этого деда не спасти, даже если всю экономику перевести на фармацевтические рельсы.
+14
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Myachikov
старость не радость
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Crocus34
Старый неадекват
+5
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vasilisk
1. "Абсолютно точно нужно отказаться от всех легионеров, у нас в стране их должно быть ноль". (с)
2. "Привести 2-3 классных игроков, не имеет значения откуда". (с)

Дед забыл принять таблетки...
+5
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Filipp Gorski
Да лучше вообще закрыться от иностранцев и жить не выезжая из России
Отключить интернет и зомбироваться смотря первый канал
Очередной бред от старого маразматика
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s_kapa
"От подотдела очистки выступает товарищ Шариков"
+3
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Dandelo_O
Тогда и грузинский легионер должен давать интервью исключительно СМИ из Тбилиси)
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Сергей Ефимов
То отказаться, то купить 2-3.
Биполярка какая-то
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Spartakus1984
Назад в СССР
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vasilisk
Куда смотрит комитет по этике?!?
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Н.Ф.
Неужели среди 150 миллионов нельзя найти
11 высококлассных футболистов?
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Антон Фалафель
Ну по классике, дед херни не скажет☻👍
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Faust Doc
Толковый дед, уже сколько лет рулит вместе с другими такими же нашим футболом. Сделали из футбола конфетку и мировое явление!
гы гы гы
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Уся Ваткин
Признать всех легов иноагентами и выслать из страны
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юра георгиевский
Кавазашвили от таблеток отказался что ли ..... ?! Дед, ты честно, уже надоел.
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QWertY
Предлагаю всем легионерам выдавать паспорта после перехода. Может тогда Анзорик успокоится
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Фан Рубина
По 3 легионера на команду всё-таки можно.
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Karel
Ответ Владислав88
Вообще по делу сказал. Раньше аргумент в пользу легионеров был - еврокубки, что без них не опозрились там. А теперь что теряют клубы без легионеров? Вот просто интересно? Понятно, что не сразу надо отказываться, а постепенно, за 3-4 года, все равно еврокубков 10 лет минимум не видать. Вернут в еврокубки, тогдаи легионеров подвезти точечно можно бутдет. Но этого и помине нет, а наоборот только ещё больше везде, и почти все посредственные, ну кроме бразильцев Зенита, Промеса и некоторых легов Краснодара.
Кавазашвили фигни не скажет.
Легионеров в РПЛ должно быть - как золотых рыбок в аквариуме. Что б красиво было.
Ну какой аквариум без золотых рыбок.

А у в нашем аквариуме РПЛ сейчас одни гуппи плавают, которых за валюту за границей покупают по цене золотых рыбок.
Гуппи, вообще-то, живородящие..
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