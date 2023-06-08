Анзор Кавазашвили: «Спартак» ошибся, отпустив Глушенкова. Он талантливее Зиньковского»
Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» часто ошибается на трансферном рынке.
«Летом «Спартаку» надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении.
Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.
Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению. Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», – сказал бывший игрок «Спартака».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Глушенков очень токсичный молодой человек, считающей себя звездой и что ему не надо ни в прессинге, ни в отборе учавствовать.
Ушел и ушел, бог с ним. Если где-то получается, на здоровье.
Глушенков - на фланге играть не может. Только оттянутого форварда. У нас на эту позицию Промес и Бальде, которые сильнее. Он бы третьим, при этом на поле место только для одного игрока подобного плана.
Его бы в Спартаке максимум бы ставили на правый фланг и он бы там ничего не показывал, поэтому снова бы сидел на банке.
Развивается, молодец - удачи.
В Спартаке бы сидел.
Один фланговый с подачей, второй оттянутый форвард.
Глушенкова надо сравнивать с Бальде и с Промесом, а не Зиной.
парень знал себе цену и не готов сидеть на лавке как (Бакаев, Сутормин, Круговой)
Мариновать и дальше смысла его не было.