Анзор Кавазашвили: «Спартак» ошибся, отпустив Глушенкова. Он талантливее Зиньковского»

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» часто ошибается на трансферном рынке.

«Летом « » надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении.

Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.

Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за « », к сожалению. Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив », – сказал бывший игрок «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?