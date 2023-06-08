Анзор Кавазашвили: «Спартак» ошибся, отпустив Глушенкова. Он талантливее Зиньковского»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Георгий Джикия Антон Зиньковский Максим Глушенков Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» часто ошибается на трансферном рынке.

«Летом «Спартаку» надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении.

Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.

Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению. Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», – сказал бывший игрок «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Вспоминая вью Глушенкова он сам не хотел оставаться. А так в следующем комментарии деда и про глушакова вспомнит
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koskyan
Ответ lovkac
Вспоминая вью Глушенкова он сам не хотел оставаться. А так в следующем комментарии деда и про глушакова вспомнит
У него ещё и с коллективом были проблемы. Особенно после удаления за Химки. Когда он прямую красную заработал на подкате под Аиртона. Тогда у него спрашивали, что он делает, а он даже не извинился. Было видно, что он шёл осознанно. И после возвращения его на поле многие или игнорировали, или давали пас чтобы он не смог его принять. Именно тогда он не побежал за мячом и Тедеско его зачехлил. А у семейства Федунов авторитет был один - Тедеско и его мнение было не прирекаемо
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Если не хотел нахрен нужен, тоже бы история как Бакаевым получилось. Там сидит на лавке и не вякает. Наверное контракт написан так ныть будет сразу по кошельку
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
продажа Глушенкова самое натуральное вредительство, после стажировки в КС арендой было очевидно, что шанс нужно давать ему, но не дали...
+20
-10
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Абсолютно не ошибся.
Глушенков очень токсичный молодой человек, считающей себя звездой и что ему не надо ни в прессинге, ни в отборе учавствовать.
Ушел и ушел, бог с ним. Если где-то получается, на здоровье.
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ </c/>
Глушенков статистикой доказывает...
Да пусть доказывает.
Глушенков - на фланге играть не может. Только оттянутого форварда. У нас на эту позицию Промес и Бальде, которые сильнее. Он бы третьим, при этом на поле место только для одного игрока подобного плана.
Его бы в Спартаке максимум бы ставили на правый фланг и он бы там ничего не показывал, поэтому снова бы сидел на банке.
Развивается, молодец - удачи.
В Спартаке бы сидел.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Да, да а Бакаев лучше полирует лавки чем профессиональный мастер
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Сколько уже таких было?Поймите,играть за Спартак и другой клуб,не одно и то же,в Спартаке игроки теряются,Глушенков не играл хорошо за Спартак, поэтому его отпустили.
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Не согласен с дедом. Как по мне, Зиньковский гораздо сильнее Глушенкова. У тому же Глушенкову давали шанс проявить себя в Спартаке. Он сам предпочёл не биться за место в Спартаке. Всё мы верно сделали, взяв Зиньковского. И Пеняева надо было брать, ещё года два назад. Отдали тогда в аренду. А сейчас можно было и в основу привлекаться. Парню то всего-то 18. А уже довольно таки зрелую игру показывает
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koskyan
Ответ </c/>
Глушенков статистикой доказывает...
В этой команде у него не сложились отношения по его вине.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Ответ koskyan
У него ещё и с коллективом были проблемы. Особенно после удаления за Химки. Когда он прямую красную заработал на подкате под Аиртона. Тогда у него спрашивали, что он делает, а он даже не извинился. Было видно, что он шёл осознанно. И после возвращения его на поле многие или игнорировали, или давали пас чтобы он не смог его принять. Именно тогда он не побежал за мячом и Тедеско его зачехлил. А у семейства Федунов авторитет был один - Тедеско и его мнение было не прирекаемо
Побольше бы таких ёмких и содержательных комментариев 👍🏻
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Ответ Zenith forever
Правильно я вас понял? есть клубы, которые играют в футбол, а Спартак - это другое.
Он имел ввиду, что в Спартаке всегда давление большое. Многим чисто психологически не удается показывать свой максимум.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Гусеконь
Это Зиньковский ошибся, перейдя в Спартак. Надо было в нормальный клуб идти где развиваться будет нормально
Уж не в конюшню ли...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Bernie
Так он хуже Зины или где?
Это разные игроки.
Один фланговый с подачей, второй оттянутый форвард.
Глушенкова надо сравнивать с Бальде и с Промесом, а не Зиной.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Время покажет....да и игроков оценивают по игре, а не по таланту....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Ответ Иван Иванов
Не согласен с дедом. Как по мне, Зиньковский гораздо сильнее Глушенкова. У тому же Глушенкову давали шанс проявить себя в Спартаке. Он сам предпочёл не биться за место в Спартаке. Всё мы верно сделали, взяв Зиньковского. И Пеняева надо было брать, ещё года два назад. Отдали тогда в аренду. А сейчас можно было и в основу привлекаться. Парню то всего-то 18. А уже довольно таки зрелую игру показывает
Глушенков за Локо показывает куда более интересную и эффективную игру, чем Зиньковский за Спартак. Чем Зинька сильнее, мне не ясно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Ответ Caniball
Абсолютно не ошибся. Глушенков очень токсичный молодой человек, считающей себя звездой и что ему не надо ни в прессинге, ни в отборе учавствовать. Ушел и ушел, бог с ним. Если где-то получается, на здоровье.
Он в отборе активно участвует. Его гол в ворота Зенита яркий тому пример.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Плацкарт Вагоныч
Глушенков за Локо показывает куда более интересную и эффективную игру, чем Зиньковский за Спартак. Чем Зинька сильнее, мне не ясно.
Как по мне, всем
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bedLaM
Ответ Bernie
Конечно н5 хотел , если тебя на скамейке маринуют!!! Хотел играть!!! А не получать бабло
ему давали шансы он их порол активно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
Ответ lovkac
Вспоминая вью Глушенкова он сам не хотел оставаться. А так в следующем комментарии деда и про глушакова вспомнит
конечно не хотел, ведь ему не давали играть, иногда выпускали 5-20 минут.
парень знал себе цену и не готов сидеть на лавке как (Бакаев, Сутормин, Круговой)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bernie
Ответ lovkac
Вспоминая вью Глушенкова он сам не хотел оставаться. А так в следующем комментарии деда и про глушакова вспомнит
Конечно н5 хотел , если тебя на скамейке маринуют!!! Хотел играть!!! А не получать бабло
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Плацкарт Вагоныч
Это все поправимо было. А теперь довольно сильный игрок будет выступать против Спартака.
На здоровье, пусть выступает!
Мариновать и дальше смысла его не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Ответ Caniball
Это если вы все время находитесь в вакууме и не берете во внимание ни его характер, ни то, что он в целом был обижен на Спартак, что ему звезде такой мало игрового времени давали.
Это все поправимо было. А теперь довольно сильный игрок будет выступать против Спартака.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ </c/>
продажа Глушенкова самое натуральное вредительство, после стажировки в КС арендой было очевидно, что шанс нужно давать ему, но не дали...
Это если вы все время находитесь в вакууме и не берете во внимание ни его характер, ни то, что он в целом был обижен на Спартак, что ему звезде такой мало игрового времени давали.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grey555
Зинковский и скоростью владеет и удар хороший может нанести, а это молодое,пару раз светонул и уже звезда.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий