«Динамо» и ЦСКА обсудили трансфер Мухина. Бело-голубых не устраивают запросы армейцев («СЭ»)

«Динамо» заинтересовано в приобретении Максима Мухина.

По сведениям « », представители клуба обсудили финансовые условия трансфера с . Отмечается, что бело-голубых не устроили запросы армейцев.

В связи с этим переговоры пока не ведутся, а полузащитник не является приоритетной целью « ».

В Мир в сезоне-2022/23 провел 17 игр и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.