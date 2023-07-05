«Динамо» и ЦСКА обсудили трансфер Мухина. Бело-голубых не устраивают запросы армейцев («СЭ»)
«Динамо» заинтересовано в приобретении Максима Мухина.
По сведениям «Спорт-Экспресса», представители клуба обсудили финансовые условия трансфера с ЦСКА. Отмечается, что бело-голубых не устроили запросы армейцев.
В связи с этим переговоры пока не ведутся, а полузащитник не является приоритетной целью «Динамо».
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Мухин провел 17 игр и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
спасибо,едем дальше
- ну и сколько вы за эту полодовую мухину хотите?
ЦСКА:
- да это же мухин цэ цэ!
гы гы гы