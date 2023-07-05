«Динамо» и ЦСКА обсудили трансфер Мухина. Бело-голубых не устраивают запросы армейцев («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Максим Мухин Футбол

«Динамо» заинтересовано в приобретении Максима Мухина.

По сведениям «Спорт-Экспресса», представители клуба обсудили финансовые условия трансфера с ЦСКА. Отмечается, что бело-голубых не устроили запросы армейцев.

В связи с этим переговоры пока не ведутся, а полузащитник не является приоритетной целью «Динамо».

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Мухин провел 17 игр и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Рагнар Лодброк
"В связи с этим переговоры пока не ведутся "
спасибо,едем дальше
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Всеволод Ястребов
забирайте
+5
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ЕгориЙ
Шпинёв теперь Динамо на бабки разводит. А Мухин чё, много от этих скитаний выиграл?)
+2
0
+2
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Лжетрофеич
Ответ Станислав Колесов
Мухина отдавать нельзя!!! Он лучше с каждым годом
..."ибо хуже уже куда же..."
+4
-2
+2
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Станислав Колесов
Мухина отдавать нельзя!!! Он лучше с каждым годом
+4
-3
+1
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Павел Колесников
Вы же братья! Сделайте скидку по-братски
0
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Faust Doc
Динамо:
- ну и сколько вы за эту полодовую мухину хотите?
ЦСКА:
- да это же мухин цэ цэ!
гы гы гы
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