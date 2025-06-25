«Зенит» может каждый год новые 100-летия придумывать, пока РПЛ не выиграет. Хватит издеваться над футболом! Сами виноваты, что упустили чемпионство». Канчельскис о петербуржцах
Андрей Канчельскис с иронией высказался о переносе 100-летия «Зенита».
После окончания сезона пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.
«Они могут каждый год новые 100-летия придумывать, пока не выиграют чемпионат. Хватит уже издеваться над футболом! Не выиграли – и ладно, значит, смогут это сделать в следующем сезоне. Зачем придумывать новые 100-летия? Давайте будем тогда каждый год отмечать праздники «Зенита».
Они сами виноваты в том, что упустили чемпионство. Если бы не отдали титул «Краснодару», разговоры о новом 100-летии сейчас бы не велись», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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