«Локомотив» хочет вернуть Мухина. ЦСКА оценивает хавбека в 4 млн евро, железнодорожники считают цену высокой (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Даниил Куликов Константин Марадишвили Максим Мухин деньги Футбол

Максим Мухин может вернуться в «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, полузащитник ЦСКА интересен нескольким клубам Мир РПЛ. В клубе не исключают ухода Мухина, так как Владимир Федотов не рассчитывает на него.

В частности, интерес к полузащитнику проявляет «Локомотив», откуда Мухин перешел в ЦСКА в мае 2021 года. Сообщается, что в «Локомотиве» считают, что потенциал Мухина выше, чем у Константина Марадишвили и Даниила Куликова, которые могут покинуть команду летом.

Отмечается, что препятствием для «Локомотива» может стать запрашиваемая сумма трансфера: ЦСКА готов отпустить Мухина за 4 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Максима Мухина 1 гол и 2 голевых передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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64 комментария

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Ambi Dexter
Поезд ушел!)
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Дима Середенко
после того как он ушёл не нужен он
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Roman
При живом Карпукасе играть Мухин не будет
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error505
Я считаю, что Локо он не нужен. Сейчас есть Карпукас, Щетинин развивается. А Мухин, тем более за такую цену, ничего крутого за это время в ЦСКА не показал. Да и то, как он ушел просто за деньгами...
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БляхаджинсКарпина
за каким он нужен Локо?? он в ЦСКА то не основной. да и Карпукас уже сейчас лучше смотрится
+12
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Magmi
Ответ БляхаджинсКарпина
за каким он нужен Локо?? он в ЦСКА то не основной. да и Карпукас уже сейчас лучше смотрится
«В ЦСКА то не основной» - сказал так, будто Локо выше ЦСКА в таблице и интереснее по игре)
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Ден Ден
Нет, Максим, обратно не надо. Попробуй себя в других клубах
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rigobersong
Любимый игрок Шулера должен стать легендой цска:)
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ICE78
Отпустить и забыть! Вообще не понятен был этот переход.
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DimDimich36
и зачем он сейчас Локо?
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Фут.Боль
Это агент Мухина подкинул инсайд?
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Контрольный выстрел
Ответ Дмитрий Чумаков
Ушёл и ушёл, пускай, такие недофутболисты не нужны, которые посреди сезона возьмут и команду продадут, он в ЦСКА-то не блещет, не стал новым Холандом, так что пускай блещет в вечном втором, третьим, четвёртым и пятым местом РПЛ!!!
Мухин vs Холанд. А ты, черт возьми, разбираешься в футболе)))
Не зря болеешь за 5 колесо.
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mishakmv96
Даром не нужен, у нас есть Карпукас. И лучше развивать Щетинина
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Чётко_как_чечётка
Ответ Vanek1411
Нет уж, третье бревниньо за оверпрайс ЦСКА нам не скинет.
У Марадишвили с техникой всё ОК, да и Тикнизяна деревом не назовёшь.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Roman
При живом Карпукасе играть Мухин не будет
А живом, но травмированным или дисквалифицированным?
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Алексей Александрович
Марадишвили намного лучше играет,даже выходя на замену
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Чётко_как_чечётка
Ответ Magmi
«В ЦСКА то не основной» - сказал так, будто Локо выше ЦСКА в таблице и интереснее по игре)
В том смысле, что в Локо играют 2 хороших опорника, одни из лучших в лиге, а тут хотят взять игрока со скамейки.
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Vanek1411
Нет уж, третье бревниньо за оверпрайс ЦСКА нам не скинет.
+3
-1
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Станислав Колесов
Ни в коем случае!
Он и был взят пацаном, сейчас воспитывается армейцем.
У него есть будущее, чувствую
+2
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воробей джек
При Федотове ему не играть,что он из себя представляет не понятно,как по мне Марадишвили в разы лучше был. Вполне вероятно,что для его карьеры надо идти дальше с другой командой.
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Иван Колгашкин
Ну да вам Тикнязина и Марадишвили подавай🤣🤣🤣)))
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Abu Ibrahim
Ответ Алексей Егоров
а в ЦСКА его за сколько продали?
60.000$
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Сергей Жарковский
Мухин- пустая трата денег, было бы за кого.
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Борис Кицис
Мухин нормальный парень, он ещё ЦСКА пригодится, немного мясом обрастет, опыта поднаберется и будет игроком основы, универсалом.
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s_kapa
Ответ Чётко_как_чечётка
На счёт Куликова ещё соглашусь, но Марадишвили... Вообще Костю больше вижу атакующим игроком, нежели опорником. Напомните фамилию гнилого агента Мухина. Если против Мухина ничего не имею, хотя патриотом его не назовёшь, тот вот его агента... "Под ним" и так куча наших воспитанников. На языке вертится фамилия....
Марадишвили - безусловно атакующий игрок, для игры в опорке у него нет ни резкости, ни объема, ни отбора, ни умения разыгрывать мяч. Его сильная сторона - придумать момент у чужой штрафной, пробить со средней дистанции.
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