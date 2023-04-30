«Локомотив» хочет вернуть Мухина. ЦСКА оценивает хавбека в 4 млн евро, железнодорожники считают цену высокой (Иван Карпов)
Максим Мухин может вернуться в «Локомотив».
По информации инсайдера Ивана Карпова, полузащитник ЦСКА интересен нескольким клубам Мир РПЛ. В клубе не исключают ухода Мухина, так как Владимир Федотов не рассчитывает на него.
В частности, интерес к полузащитнику проявляет «Локомотив», откуда Мухин перешел в ЦСКА в мае 2021 года. Сообщается, что в «Локомотиве» считают, что потенциал Мухина выше, чем у Константина Марадишвили и Даниила Куликова, которые могут покинуть команду летом.
Отмечается, что препятствием для «Локомотива» может стать запрашиваемая сумма трансфера: ЦСКА готов отпустить Мухина за 4 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету Максима Мухина 1 гол и 2 голевых передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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Не зря болеешь за 5 колесо.
Он и был взят пацаном, сейчас воспитывается армейцем.
У него есть будущее, чувствую