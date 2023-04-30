«Локомотив» хочет вернуть Мухина. ЦСКА оценивает хавбека в 4 млн евро, железнодорожники считают цену высокой (Иван Карпов)

Максим Мухин может вернуться в «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, полузащитник ЦСКА интересен нескольким клубам Мир . В клубе не исключают ухода Мухина, так как Владимир Федотов не рассчитывает на него.

В частности, интерес к полузащитнику проявляет «Локомотив», откуда Мухин перешел в ЦСКА в мае 2021 года. Сообщается, что в «Локомотиве» считают, что потенциал Мухина выше, чем у и , которые могут покинуть команду летом.

Отмечается, что препятствием для « » может стать запрашиваемая сумма трансфера: ЦСКА готов отпустить Мухина за 4 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету 1 гол и 2 голевых передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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