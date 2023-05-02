ЦСКА не планирует продавать Мухина или отдавать его в аренду. В клубе рассчитывают на футболиста
ЦСКА не рассматривает продажу или аренду Максима Мухина.
Ранее появилась информация о том, что «Локомотив» проявляет интерес к Максиму Мухину.
Как отмечает «РБ Спорт», ЦСКА рассчитывает на полузащитника, несмотря на то, что футболист получает не так много игрового времени.
В клубе надеются на Мухина в будущем, поэтому уход хавбека в другую команду маловероятен.
В текущем сезоне на счету Мухина 1 гол и 2 голевых передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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Бестолковый совсем
Вот ведь забавно: при переходе в ЦСКА Мухин позиционировался как самый перспективный опорник страны. новый Денисов или русский Канте, а сейчас Федотов даже в Кучаева больше верит как в опорника, чем в эту безголовую курицу.
Ухода Куликова вообще никто не заметит. С Марадишвили сложнее - кажется, что Галактионов на него пока особо не рассчитывает.