ЦСКА не планирует продавать Мухина или отдавать его в аренду. В клубе рассчитывают на футболиста

ЦСКА не рассматривает продажу или аренду Максима Мухина.

Ранее появилась информация о том, что « » проявляет интерес к .

Как отмечает «РБ Спорт», ЦСКА рассчитывает на полузащитника, несмотря на то, что футболист получает не так много игрового времени.

В клубе надеются на Мухина в будущем, поэтому уход хавбека в другую команду маловероятен.

В текущем сезоне на счету Мухина 1 гол и 2 голевых передачи в 16 матчах Мир . Его подробная статистика доступна здесь.

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