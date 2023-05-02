ЦСКА не планирует продавать Мухина или отдавать его в аренду. В клубе рассчитывают на футболиста

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Мухин Футбол

ЦСКА не рассматривает продажу или аренду Максима Мухина.

Ранее появилась информация о том, что «Локомотив» проявляет интерес к Максиму Мухину.

Как отмечает «РБ Спорт», ЦСКА рассчитывает на полузащитника, несмотря на то, что футболист получает не так много игрового времени.

В клубе надеются на Мухина в будущем, поэтому уход хавбека в другую команду маловероятен.

В текущем сезоне на счету Мухина 1 гол и 2 голевых передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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Эдуард Элверс
Хороший парень. Зделар не так уж и хорош.
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Shuller18
Ответ Эдуард Элверс
Хороший парень. Зделар не так уж и хорош.
Зделар не супертоп, но с ним в нашей опорке порядок. Серб гораздо более надежен, грамотен и меньше ошибается, пускай и неброско действует. Безголовый Мухин это кошмар для любого тренера
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Lublusobak
Жаль.
Бестолковый совсем
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Сибирский литовец
Правильно , держите его до 40 лет , чтобы он к скамейке прирос
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Shuller18
Очень жаль. Я с самого начала говорил, что этого агентского бездаря надо гнать из клуба, и чем раньше, тем лучше. Благо Федотов грамотный человек и хотя бы в запас его убрал.
Вот ведь забавно: при переходе в ЦСКА Мухин позиционировался как самый перспективный опорник страны. новый Денисов или русский Канте, а сейчас Федотов даже в Кучаева больше верит как в опорника, чем в эту безголовую курицу.
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Valentin Kompaneytsev
ЛОКО продал Мухина, а сейчас разглядел в нём потенциал.
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Novak
Изначально странная информация была про интерес Локомотива. Уж с опорной зоной проблем нет. Карпукас и Баринов есть. Щетинин начал выходить понемногу.
Ухода Куликова вообще никто не заметит. С Марадишвили сложнее - кажется, что Галактионов на него пока особо не рассчитывает.
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Kuznets 09
Андрюха Батумский умер. Тромб....
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Курский_рысак
Ответ Сибирский литовец
Правильно , держите его до 40 лет , чтобы он к скамейке прирос
Но о чём ты , игрок который не физически не готов играть за ЦСКА , не по пониманию игры . Там и так хватает клоунады у Федотова по встраивание пацанов .
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