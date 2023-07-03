Собослаи – в топ-3 самых дорогих покупок «Ливерпуля». Ван Дейк – 1-й, Нуньес – 2-й (Transfermarkt)
Доминик Собослаи стал одним из самых дорогих трансферов «Ливерпуля».
Согласно подсчетам Transfermarkt, 70 млн евро за венгра – третья по величине сумма, когда-либо уплаченная мерсисайдцами.
Десятка самых дорогих футболистов «красных» выглядит следующим образом:
1. Вирджил ван Дейк – 84,6 млн евро;
2. Дарвин Нуньес – 80 млн евро;
3. Доминик Собослаи – 70 млн евро;
4. Алиссон – 62,5 млн евро;
5. Наби Кейта – 60 млн евро;
6. Луис Диас – 47 млн евро;
7. Кристиан Бентеке – 46,5 млн евро;
8. Фабиньо – 45 млн евро;
9. Диогу Жота – 44,7 млн евро;
10. Алексис Мак Аллистер – 42 млн евро.
Главное о трансферах «Ливерпуля»: купили Собослаи и Мак Аллистера, ищут опорника и левоногого защитника
5 комментариев