Собослаи – в топ-3 самых дорогих покупок «Ливерпуля». Ван Дейк – 1-й, Нуньес – 2-й (Transfermarkt)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Кристиан Бентеке Вирджил ван Дейк Фабиньо Диогу Жота Наби Кейта Алиссон Алексис Мак Аллистер Доминик Собослаи Луис Диас Дарвин Нуньес деньги Футбол

Доминик Собослаи стал одним из самых дорогих трансферов «Ливерпуля».

Согласно подсчетам Transfermarkt, 70 млн евро за венгра – третья по величине сумма, когда-либо уплаченная мерсисайдцами.

Десятка самых дорогих футболистов «красных» выглядит следующим образом:

1. Вирджил ван Дейк – 84,6 млн евро;

2. Дарвин Нуньес – 80 млн евро;

3. Доминик Собослаи – 70 млн евро;

4. Алиссон – 62,5 млн евро;

5. Наби Кейта – 60 млн евро;

6. Луис Диас – 47 млн евро;

7. Кристиан Бентеке – 46,5 млн евро;

8. Фабиньо – 45 млн евро;

9. Диогу Жота – 44,7 млн евро;

10. Алексис Мак Аллистер – 42 млн евро.

Главное о трансферах «Ливерпуля»: купили Собослаи и Мак Аллистера, ищут опорника и левоногого защитника

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5 комментариев

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antoxaspam
Кейта и Бентеке только неудачные оказались, Нуньес и Диас ещё не до конца себя проявили
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Ignasio Puebla
9 покупок в эпоху Клоппа
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Алексей Прядко
Надеюсь будет вторым коутиньо ливерпульского времени)))
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DolJun
прикольно ливерпуль еще сотку не пробил
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Artuom Batishev
Ответ Алексей Прядко
Надеюсь будет вторым коутиньо ливерпульского времени)))
Нужно надеяться, что будет лучше нестабильного Коута. Пусть будет не менее мастеровитым и при этом стабильным 😉
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