Стадион «Факела» вместит 22 тысячи зрителей после реконструкции: «Не сможем провести разве что финал Кубка страны или ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Футбол

Стадион «Факела» после реконструкции будет вмещать 22 тысячи зрителей.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в 2023 году планируется начать разработку предпроектной документации. Стоимость и сроки выполнения работ станут известны после разработки полноценного проекта.

«Предварительно договорились, что стадион будет вмещать 22 тысячи зрителей и станет чисто футбольным, то есть без беговых дорожек вокруг поля. Вероятно, вместимость будет и больше, для этого нам и нужна как минимум предпроектная подготовка

Реновация стадиона пройдет при непосредственном участии белорусских коллег из «БелинжинирингстройИнвест», у которых есть опыт реконструкции стадиона «Динамо» в Минске. Поставил задачу, чтобы по итогу арена отвечала всем современным требованиям для проведения и международных матчей. При такой вместимости не сможем провести разве что финал Кубка страны или финал Лиги чемпионов», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Сейчас Центральный стадион профсоюзов в Воронеже, где играет «Факела», по регламенту вмещает около 20 тысяч зрителей.

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5 комментариев

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Shadow1882
Рассчитываем, конечно, на 25+. Но главное, что без беговых дорожек!

Рендер в источнике есть. Жаль, что в новость не вставили
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Новый тренер ФК Спартак
да бабосы опять разворуют
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Edwin_Hubble
Надо ямы выкопать вокруг арены, ну на всякий случай.
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Spartakus1984
пока расширят успеют и вылетить в фнл
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Абдулов Алексей
Логика привлечения белорусов понятна, ибо стадион "Динамо" в Минске был с таким же козырьком, что и в Воронеже. Другой вопрос, что после реконструкции, стадион в Минске остался с беговыми дорожками. Соответственно, не ясно, каким именно образом белорусы помогут в реконструкции.
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