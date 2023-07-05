Стадион «Факела» вместит 22 тысячи зрителей после реконструкции: «Не сможем провести разве что финал Кубка страны или ЛЧ»

Стадион «Факела» после реконструкции будет вмещать 22 тысячи зрителей.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в 2023 году планируется начать разработку предпроектной документации. Стоимость и сроки выполнения работ станут известны после разработки полноценного проекта.

«Предварительно договорились, что стадион будет вмещать 22 тысячи зрителей и станет чисто футбольным, то есть без беговых дорожек вокруг поля. Вероятно, вместимость будет и больше, для этого нам и нужна как минимум предпроектная подготовка

Реновация стадиона пройдет при непосредственном участии белорусских коллег из «БелинжинирингстройИнвест», у которых есть опыт реконструкции стадиона «Динамо» в Минске. Поставил задачу, чтобы по итогу арена отвечала всем современным требованиям для проведения и международных матчей. При такой вместимости не сможем провести разве что финал Кубка страны или финал Лиги чемпионов», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Сейчас Центральный стадион профсоюзов в Воронеже, где играет « », по регламенту вмещает около 20 тысяч зрителей.