Стадион «Петровский» модернизируют при участии «Газпрома». Арена сохранит исторический облик

Стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге модернизируют при участии компании «Газпром».

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. « » – наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов. У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов.

У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть « » стадион, его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер.

Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер – там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе», – сказал Беглов.