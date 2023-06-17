Стадион «Петровский» модернизируют при участии «Газпрома». Арена сохранит исторический облик

Теги Зенит Петровский премьер-лига Россия Газпром стадионы Александр Беглов Футбол

Стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге модернизируют при участии компании «Газпром».

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. «Газпром» – наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов. У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов.

У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть «Петровский» стадион, его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер.

Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер – там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе», – сказал Беглов.

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8 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Ответ dmitry.tchidakin
Пусть арена стоит. Возможно, там когда-то будет играть Зенит. Настоящий петербургский, а не бразильский
Рано проснулся. Досыпай
+5
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Кирилл.С-Пб
Это какой переход интересно? Канатная дорога над Тучковым мостом?
+1
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Кино Музыка
Идеальная арена для второго клуба. В городе напрашивается соперник Зениту с основой из местных воспитанников. Дерби были бы популярны.
+1
0
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KKA
Ответ Кирилл.С-Пб
Рано проснулся. Досыпай
👍👍👍
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Иван Новиков
Перестели газон на МСА, чтобы можно было играть 1-ю и 2-ю лиги.
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Сергей Жарковский
Вместо клоунской медиалиги нужно создать свой новый клуб!
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Ветер
Ответ dmitry.tchidakin
Пусть арена стоит. Возможно, там когда-то будет играть Зенит. Настоящий петербургский, а не бразильский
Для ЛЛМ самое то. "Корни" надо помнить и чтить.
+1
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