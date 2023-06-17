Стадион «Петровский» модернизируют при участии «Газпрома». Арена сохранит исторический облик
Стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге модернизируют при участии компании «Газпром».
Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. «Газпром» – наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов. У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов.
У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть «Петровский» стадион, его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер.
Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер – там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе», – сказал Беглов.
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