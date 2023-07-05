Женщина впервые в истории английского футбола возглавила мужскую команду. «Форест Грин» из 4-й лиги назначил и. о. главного тренера Ханну Дингли

Теги премьер-лига Англия женский футбол Д4 Англия Форест Грин Данкан Фергюсон Футбол

Главным тренером «Форест Грин» из 4-го дивизиона Англии стала женщина.

Ханна Дингли, возглавляющая академию клуба, была назначена исполняющей обязанности главного тренера «Форест Грин» после увольнения Данкана Фергюсона. Первый матч под ее руководством команда проведет в среду против «Мелкшем Таун».

Дингли стала первой женщиной, возглавившей мужскую футбольную команду в Англии. Также она является первой женщиной в английском футболе во главе академии клуба. В 2021 году по ее инициативе «Форест Грин» открыл футбольную академию для девочек.

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17 комментариев

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Oleg Olegov
Она хотя бы чёрная?
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Пепси пеналдувич
Ответ Луизао фром мексика
Ее место на кухне
А ваше где? Такое отношение к противоположному полу из за обиды,что вас отшил кто то?
+9
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Аморалинни
Ответ Луизао фром мексика
Ее место на кухне
Что за нахальство?
Всем известно, что мужчины готовят лучше.
Поэтому нельзя ее туда пускать
+5
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Ебздрогыч
Несколько дней в месяц у ребят будут особо интенсивные тренировки с очень раздраженным тренером
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Alex Legend
У Форрест Грина кроме хайповости на экотематике и соответствия повесточке ничего интересного нет. Просто современный клуб, умело запрыгивающий в тренды британских таблоидов.
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Яков Фридман
Теперь будут играть впереди поширше, сзади поужее.
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noti22
Этому тренеру стоит съездить на стажировку к Черчесову, научит как перевоспитывать игроков в душевой кабинке
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Казанский парень
Ответ Луизао фром мексика
Ее место на кухне
Также как и у темнокожих тренеров место на плантациях?
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Alex Legend
Ответ Фан Рубина
Интересно, вытеснят ли женщины-тренеры со временем тренеров-мужчин как, например, учителя-женщины почти вытеснили учителей-мужчин?
В низших дивизионах возможно, где эффективность +/- одинаковая
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gukmamop
А фото есть? Друг спрашивает
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Фан Рубина
Интересно, вытеснят ли женщины-тренеры со временем тренеров-мужчин как, например, учителя-женщины почти вытеснили учителей-мужчин?
0
0
0
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giallo-verde
Пусть у нее все получится .
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Alex Legend
Ответ Мартинелли
И?
И, становится понятна причина назначения.
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Владислав88
Ответ Яков Фридман
Теперь будут играть впереди поширше, сзади поужее.
То есть раздвигать ноги)))
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