Женщина впервые в истории английского футбола возглавила мужскую команду. «Форест Грин» из 4-й лиги назначил и. о. главного тренера Ханну Дингли
Главным тренером «Форест Грин» из 4-го дивизиона Англии стала женщина.
Ханна Дингли, возглавляющая академию клуба, была назначена исполняющей обязанности главного тренера «Форест Грин» после увольнения Данкана Фергюсона. Первый матч под ее руководством команда проведет в среду против «Мелкшем Таун».
Дингли стала первой женщиной, возглавившей мужскую футбольную команду в Англии. Также она является первой женщиной в английском футболе во главе академии клуба. В 2021 году по ее инициативе «Форест Грин» открыл футбольную академию для девочек.
Всем известно, что мужчины готовят лучше.
Поэтому нельзя ее туда пускать