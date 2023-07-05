Женщина впервые в истории английского футбола возглавила мужскую команду. «Форест Грин» из 4-й лиги назначил и. о. главного тренера Ханну Дингли

Главным тренером «Форест Грин» из 4-го дивизиона Англии стала женщина.

Ханна Дингли, возглавляющая академию клуба, была назначена исполняющей обязанности главного тренера «Форест Грин» после увольнения . Первый матч под ее руководством команда проведет в среду против «Мелкшем Таун».

Дингли стала первой женщиной, возглавившей мужскую футбольную команду в Англии. Также она является первой женщиной в английском футболе во главе академии клуба. В 2021 году по ее инициативе « » открыл футбольную академию для девочек.