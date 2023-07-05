Александр Коваленко: «С семьей и агентами решили, что «Зенит» — наилучший вариант. Не было такого, что больше хотел в «Локо»
Александр Коваленко опроверг информацию о том, что он больше хотел перейти в «Локо», чем в «Зенит».
«Как только появился вариант с «Зенитом», даже не задумывались. Посоветовались с семьей, агентами и решили, что это наилучший вариант.
Такого, что больше хотел в «Локомотив», не было», — сказал хавбек «Зенита».
Вопрос:
Дышал ли Карпов в момент, когда писал инсайд про Коваленко?
Ответ:
1) Да, он дышал — значит врёт
2) Нет, он не дышал — значит он уже не жив и врёт кто-то за него