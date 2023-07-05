Александр Коваленко опроверг информацию о том, что он больше хотел перейти в «Локо», чем в «Зенит».

«Как только появился вариант с «Зенитом», даже не задумывались. Посоветовались с семьей, агентами и решили, что это наилучший вариант.

Такого, что больше хотел в « », не было», — сказал хавбек « ».