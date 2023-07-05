Александр Коваленко: «С семьей и агентами решили, что «Зенит» — наилучший вариант. Не было такого, что больше хотел в «Локо»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко опроверг информацию о том, что он больше хотел перейти в «Локо», чем в «Зенит».

«Как только появился вариант с «Зенитом», даже не задумывались. Посоветовались с семьей, агентами и решили, что это наилучший вариант.

Такого, что больше хотел в «Локомотив», не было», — сказал хавбек «Зенита».

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8 комментариев

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Kabardinka
Моргни, если тебя заставили)
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Dmitry Orlov
Ответ Дмитрий9779
Как думаете кто врёт Карпов или вся семья Коваленко?
Щас, конечно же, новичок команды скажет "Я, знаете, в Зенит вообще не хотел, я бы предпочёл Локомотив, просто так сложилось". Или вообще "меня заставили". Каждый новичок каждой команды говорит дежурные слова о том, как он рад присоединиться. Как оно было на самом деле - нам либо расскажут спустя годы, как с каким-нибудь Соловёвым, либо не расскажут вообще.
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Павел Колесников
Странно, если бы сейчас он сказал иначе
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Фарид Харисов
Ответ Дмитрий9779
Как думаете кто врёт Карпов или вся семья Коваленко?
В данном случае это всё решается простой схемой:

Вопрос:
Дышал ли Карпов в момент, когда писал инсайд про Коваленко?

Ответ:
1) Да, он дышал — значит врёт
2) Нет, он не дышал — значит он уже не жив и врёт кто-то за него
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Как думаете кто врёт Карпов или вся семья Коваленко?
Как думаете,зенит хоть раз мутные схемы проворачивал или нет?))
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