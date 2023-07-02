Семак о Коваленко: «Очень талантлив. У него есть шанс выиграть конкуренцию в «Зените»

Сергей Семак оценил шансы Александра Коваленко пробиться в основу «Зенита».

На днях 19-летний хавбек перешел в петербургский клуб из «Сочи».

— Когда сможет сыграть Коваленко? В какой роли вы его видите?

— На мой взгляд, Коваленко — очень перспективный игрок. Он только начал тренироваться, до этого он долго не играл из‑за повреждения. У него был достаточно большой период времени без игр и тренировок, ему придется адаптироваться.

Но, надеюсь, в следующей игре [в Кубке PARI Премьер] на какое‑то время мы успеем его увидеть. Это игрок центра поля, который может быть и опорным, и в тройке. Хорошие качества у него есть.

Пока нет Вендела, Кузяев занимается поиском команды, у нас не такой большой выбор игроков центра поля, чтобы у него не появился шанс выиграть конкуренцию. Шанс есть, мы ему будем помогать, будем надеяться, что он быстро адаптируется. Игрок очень талантливый, — сказал главный тренер « ».

Сомнения по Коваленко в «Зените»: не заменит Кузяева, в центре – бешеная конкуренция