Семак о Коваленко: «Очень талантлив. У него есть шанс выиграть конкуренцию в «Зените»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Коваленко Футбол

Сергей Семак оценил шансы Александра Коваленко пробиться в основу «Зенита».

На днях 19-летний хавбек перешел в петербургский клуб из «Сочи».

— Когда сможет сыграть Коваленко? В какой роли вы его видите?

— На мой взгляд, Коваленко — очень перспективный игрок. Он только начал тренироваться, до этого он долго не играл из‑за повреждения. У него был достаточно большой период времени без игр и тренировок, ему придется адаптироваться.

Но, надеюсь, в следующей игре [в Кубке PARI Премьер] на какое‑то время мы успеем его увидеть. Это игрок центра поля, который может быть и опорным, и в тройке. Хорошие качества у него есть.

Пока нет Вендела, Кузяев занимается поиском команды, у нас не такой большой выбор игроков центра поля, чтобы у него не появился шанс выиграть конкуренцию. Шанс есть, мы ему будем помогать, будем надеяться, что он быстро адаптируется. Игрок очень талантливый, — сказал главный тренер «Зенита».

Сомнения по Коваленко в «Зените»: не заменит Кузяева, в центре – бешеная конкуренция

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Согласен с Сергеем , Видел его игру в крыльях . Перспективный парень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий