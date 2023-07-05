Экс-тренер «Алании» Тедеев: «Российские тренеры могут работать в Европе. А вот в плане ментальности есть определенные сомнения»

Заур Тедеев считает, что российским тренерам по силам работать в Европе.

— А кого еще [помимо ] можете выделить из тренеров ?

— Понравилась работа Абаскаля — в отдельных матчах игра «Спартака» была хороша. Личка отлично показал себя в «Оренбурге». Карпин с « » отлично провели сезон. Осинькин был хорош в «Крыльях Советов». Наметилась хорошая тенденция — в России есть много тренеров, которые могли бы успешно работать в Европе.

— То есть российский тренер может работать в топ-5 лиг?

— Если выделить такие компоненты, как умение, способность, знание, то да. Российские тренеры могут работать в Европе. А если говорить о ментальной составляющей, то есть определенные сомнения. Все-таки в топ-5 другой менталитет, другой уровень давления на специалиста.

Но знания у наших тренеров отличные. Мы много чего знаем с точки зрения теории, физиологии, психологии, тактики и техники. А ментальность — это что-то выше, – сказал экс-тренер «Алании» и «Ростова».