Экс-тренер «Алании» Тедеев: «Российские тренеры могут работать в Европе. А вот в плане ментальности есть определенные сомнения»

Теги ЦСКА Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Первая лига Валерий Карпин Игорь Осинькин Владимир Федотов Заур Тедеев Футбол

Заур Тедеев считает, что российским тренерам по силам работать в Европе.

— А кого еще [помимо Федотова] можете выделить из тренеров РПЛ?

— Понравилась работа Абаскаля — в отдельных матчах игра «Спартака» была хороша. Личка отлично показал себя в «Оренбурге». Карпин с «Ростовом» отлично провели сезон. Осинькин был хорош в «Крыльях Советов». Наметилась хорошая тенденция — в России есть много тренеров, которые могли бы успешно работать в Европе.

— То есть российский тренер может работать в топ-5 лиг?

— Если выделить такие компоненты, как умение, способность, знание, то да. Российские тренеры могут работать в Европе. А если говорить о ментальной составляющей, то есть определенные сомнения. Все-таки в топ-5 другой менталитет, другой уровень давления на специалиста.

Но знания у наших тренеров отличные. Мы много чего знаем с точки зрения теории, физиологии, психологии, тактики и техники. А ментальность — это что-то выше, – сказал экс-тренер «Алании» и «Ростова».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий