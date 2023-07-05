«Интер» арендует Фраттези с обязательством выкупа за 26-27 млн евро. «Сассуоло» также получит взамен Мулаттьери за 8 млн
«Интер» согласовал с «Сассуоло» переход хавбека Давиде Фраттези.
Миланцы арендуют 23-летнего игрока сборной Италии на год с обязательством выкупа за 26-27 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Также «Сассуоло» получит взамен оцененного в 8 млн 22-летнего форварда «Интера» Самуэле Мулаттьери, выступавшего в прошлом сезоне в аренде во «Фрозиноне».
По данным источника, в борьбе за Фраттези «нерадзурри» опередили «Милан» и «Наполи».
В 36 матчах минувшего сезона Серии А на счету Фраттези 7 голов. Подробнее его статистика – здесь.
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