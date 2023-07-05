«Интер» арендует Фраттези с обязательством выкупа за 26-27 млн евро. «Сассуоло» также получит взамен Мулаттьери за 8 млн

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Давиде Фраттези Самуэле Мулаттьери Футбол

«Интер» согласовал с «Сассуоло» переход хавбека Давиде Фраттези.

Миланцы арендуют 23-летнего игрока сборной Италии на год с обязательством выкупа за 26-27 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Также «Сассуоло» получит взамен оцененного в 8 млн 22-летнего форварда «Интера» Самуэле Мулаттьери, выступавшего в прошлом сезоне в аренде во «Фрозиноне».

По данным источника, в борьбе за Фраттези «нерадзурри» опередили «Милан» и «Наполи».

В 36 матчах минувшего сезона Серии А на счету Фраттези 7 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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Dzhansug Bukiya
Итак, очередной обход ффп Мароттой, но ему ничего не будет - из 49 игроков, за которые Юве получил штраф в 10 очков, больше половины покупал Маротта, но и там он избежал ответственности, вот такая федерация футбола Италии. Середняк серии Б Мулаттьери за 8 миллионов))))) А до этого из Сассуоло в интер перешли Сенси за 27M и Политано за 21M, теперь вот Фраттези 33M = "81"M, а в обратном направлении Сала 3M, Одгаард 5.8M, Мулаттьери 8M, Гравиллон 1M в аренду, Пинамонти 20M = 37.8M, но рафик полностью невиновен и наказан только Ювентус
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