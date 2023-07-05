«Интер» арендует Фраттези с обязательством выкупа за 26-27 млн евро. «Сассуоло» также получит взамен Мулаттьери за 8 млн

«Интер» согласовал с «Сассуоло» переход хавбека Давиде Фраттези.

Миланцы арендуют 23-летнего игрока сборной Италии на год с обязательством выкупа за 26-27 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Также « » получит взамен оцененного в 8 млн 22-летнего форварда « » , выступавшего в прошлом сезоне в аренде во «Фрозиноне».

По данным источника, в борьбе за Фраттези «нерадзурри» опередили «Милан» и «Наполи».

В 36 матчах минувшего сезона Серии А на счету 7 голов. Подробнее его статистика – здесь.