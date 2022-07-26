Роберто Фернандес: «Бальбуэна сказал, что «Динамо» – большой клуб. Я такой инфраструктуры никогда не видел»

прокомментировал переход в «Динамо».

– Какие эмоции у вас после подписания контракта с ?

– Отличные. Я очень рад присоединиться к такому солидному клубу, как «Динамо». Жду, когда приступлю к тренировкам.

– Можете рассказать, на какой позиции вы обычно играете и какие у вас сильные стороны?

– Я выступаю на позиции центрального защитника. Неплохо чувствую себя как при игре внизу, так и в верховой борьбе, а также стремлюсь забивать мячи.

– Что можете сказать о базе и стадионе клуба?

– Они просто потрясающие, я такой инфраструктуры никогда не видел. Я был по-хорошему удивлен и очень постараюсь соответствовать уровню клуба.

– Вы разговаривали с до своего перехода? Что он рассказывал вам о команде?

– Фабиан сказал, что «Динамо» – это большой клуб. Отметил, что я буду впечатлен, когда приеду сюда. И это действительно так.

– Какие цели ставите перед собой в клубе?

– Моя цель в «Динамо» одна – побеждать во всех турнирах, где участвует клуб, – сказал парагвайский защитник.