К Бальбуэна есть интерес от клубов Испании и Бразилии. «Динамо» ждет возвращения игрока
«Динамо» ничего не известно о желании Фабиана Бальбуэна собирается остаться в «Коринтианс» на следующий сезон.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
1 июня, согласно контракту, бело-голубые ожидают возвращения приостановившего соглашение с клубом 31-летнего защитника.
«Коринтианс» не обращался в «Динамо» ни по поводу аренды Бальбуэна прошлым летом, ни сейчас.
У московского клуба есть предварительный интерес о трансфере парагвайца от другого бразильского, а также от испанских клубов.
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