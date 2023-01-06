К Бальбуэна есть интерес от клубов Испании и Бразилии. «Динамо» ждет возвращения игрока

Теги Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» ничего не известно о желании Фабиана Бальбуэна собирается остаться в «Коринтианс» на следующий сезон.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

1 июня, согласно контракту, бело-голубые ожидают возвращения приостановившего соглашение с клубом 31-летнего защитника.

«Коринтианс» не обращался в «Динамо» ни по поводу аренды Бальбуэна прошлым летом, ни сейчас.

У московского клуба есть предварительный интерес о трансфере парагвайца от другого бразильского, а также от испанских клубов.

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