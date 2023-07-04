Тчуамени не намерен уходить из «Реала». Он хочет вернуть себе место в старте

Орельен Тчуамени не намерен покидать «Реал».

Как пишет Marca, 23-летний французский полузащитник хочет вернуть себе место в стартовом составе и не боится конкуренции. В «Реале» также рассматривают Тчуамени как важного игрока на перспективу.

Стоит отметить, что в первой половине сезона Тчуамени регулярно выходил в основе, но в 2023 году выпал из состава и в основном выходил на поле со скамейки.

Статистику футболиста можно изучить здесь.