Тчуамени не намерен уходить из «Реала». Он хочет вернуть себе место в старте

Теги Реал Мадрид Ла Лига Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени не намерен покидать «Реал».

Как пишет Marca, 23-летний французский полузащитник хочет вернуть себе место в стартовом составе и не боится конкуренции. В «Реале» также рассматривают Тчуамени как важного игрока на перспективу.

Стоит отметить, что в первой половине сезона Тчуамени регулярно выходил в основе, но в 2023 году выпал из состава и в основном выходил на поле со скамейки.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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20 комментариев

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corazón blanco
Да безусловно Тчуамени будет играть в старте, как и в начале прошлого сезона, где он сходу смог закрепиться в стартовом составе и до Мундиаля и травмы показывал отличную игру.
+16
-2
+14
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Ena Therapy
Все в его руках , игрок то мега талантливый . Там еще Гюлера покупают , самый перспективный молодняк вырисовывается. Даже без Чпомпе
+10
-3
+7
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JENNINGS
Ну и отлично! Уверен, что небольшой спад в последние полгода - лишь временность. Хочу верить, что Орельен будет одним из лидеров полузащиты «Реала» на многие годы!
+8
-3
+5
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Билли Херрингтон
Ответ зак
Специально тянут ждут чтобы главные хейтеры были тут Риго, Климов Гуру, Барсик без них шоу не может быть)))
Там кое-что более страшное для них произошло, Арда Гюлер отказал бчк и переходит в Реал. В полку к плохим футболистам по мнению местных кулес прибыл еще один, хотя еще неделю назад Гюлер был будущим бчк
+6
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+5
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зак
Ответ Билли Херрингтон
Там кое-что более страшное для них произошло, Арда Гюлер отказал бчк и переходит в Реал. В полку к плохим футболистам по мнению местных кулес прибыл еще один, хотя еще неделю назад Гюлер был будущим бчк
видимо рычаг дал R)) что ни день, то праздник для них)
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Угараю_с_вас
Ответ Ena Therapy
Все в его руках , игрок то мега талантливый . Там еще Гюлера покупают , самый перспективный молодняк вырисовывается. Даже без Чпомпе
Откуда это новость? Есть уже официальная инфа?
+2
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Винисиус Жуниор
Орельен- топ. Он еще скажет свое веское слово.
+1
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зак
Ответ #SharkTeam
Где новость про переход Мбаппе?
Специально тянут ждут чтобы главные хейтеры были тут Риго, Климов Гуру, Барсик без них шоу не может быть)))
+3
-2
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Ну и отлично! Уверен, что небольшой спад в последние полгода - лишь временность. Хочу верить, что Орельен будет одним из лидеров полузащиты «Реала» на многие годы!
иначе будет вдвойне жаль…
+2
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зак
да все будет нормально, все игроки в первый сезон так начинали, а их уже отправляли в другие клубы Камавинга, Вини, Родриго даже Азар умудрился три года пробыть в Реале..
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Мужанов Дмитрий Александрович
Конечно будет много играть. Модрич и Кросс в этом сезоне уже не будут безоговорочными игроками основы.
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Topson_77
Слава Богу Ливерпуль обошел стороной. 100 лямов…
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TheItalian204
Гюляр перешел в Реал за 20 млн евро
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Армен Амбарян
Ответ Ena Therapy
Все в его руках , игрок то мега талантливый . Там еще Гюлера покупают , самый перспективный молодняк вырисовывается. Даже без Чпомпе
уже подписали,20 лямов,+ 20% Бешикташу за последующую продажу игрока
сам игрок проведет турне с основой,без аренды и Кастильи
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