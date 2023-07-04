«Эспаньол» просит у «Динамо» 10 млн евро за Монтеса. Москвичи не готовы платить более 6-7 млн

«Динамо» вело переговоры о переходе защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб из Барселоны запросил за 26-летнего центрального защитника 10 млн евро. « » не готово платить более 6-7 млн, поэтому шансы на трансфер минимальны.

Москвичи пытались подписать игрока сборной Мексики еще прошлым летом, но тогда его клуб «Монтеррей» отказался продавать в Россию.

Контракт мексиканца с вылетевшим из « » рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне он сыграл 20 матчей и забил 3 гола.