«Эспаньол» просит у «Динамо» 10 млн евро за Монтеса. Москвичи не готовы платить более 6-7 млн

Теги премьер-лига Россия Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Сесар Монтес Футбол

«Динамо» вело переговоры о переходе защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб из Барселоны запросил за 26-летнего центрального защитника 10 млн евро. «Динамо» не готово платить более 6-7 млн, поэтому шансы на трансфер минимальны.

Москвичи пытались подписать игрока сборной Мексики еще прошлым летом, но тогда его клуб «Монтеррей» отказался продавать Монтеса в Россию.

Контракт мексиканца с вылетевшим из Ла Лиги «Эспаньолом» рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне он сыграл 20 матчей и забил 3 гола.

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14 комментариев

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Amalfitano
Покупайте, покупайте чуваков из Европы. Потом 2 неловких оборота и они опять бесплатно уйдут ссылаясь на очередное распоряжение УЕФА и ФИФА. Если у наших клубов нет мозгов - пущай покупают.
+7
-5
+2
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Amalfitano
Ответ Roman Araslanov
Так он мексиканец. С чего ему контракт приостанавливать?
А бразильцы с африканцами с чего приостанавливали?
+3
-1
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Алексей Петров
Ответ Amalfitano
Покупайте, покупайте чуваков из Европы. Потом 2 неловких оборота и они опять бесплатно уйдут ссылаясь на очередное распоряжение УЕФА и ФИФА. Если у наших клубов нет мозгов - пущай покупают.
это правило уже не работает
+2
0
+2
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Даня Кашеваров
Ответ Amalfitano
Покупайте, покупайте чуваков из Европы. Потом 2 неловких оборота и они опять бесплатно уйдут ссылаясь на очередное распоряжение УЕФА и ФИФА. Если у наших клубов нет мозгов - пущай покупают.
Они больше не могут так делать, запретили
+2
0
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Дядя ТУРА
Ответ Dan Kennedy
Не припомню мексиканцев в нашей лиге приколов.
зайнутдинов
+1
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Dan Kennedy
Не припомню мексиканцев в нашей лиге приколов.
+1
-1
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Рагнар Лодброк
А чё с Испанией нет никаких санкций?
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валя_стакан
7 лямов не больше плюс Маричаля отдадим
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Алексей к
защ то для нашей убогой лиги нормальный учитывая,что у нас полная Ж с защитой
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Roman Araslanov
Ответ Amalfitano
Покупайте, покупайте чуваков из Европы. Потом 2 неловких оборота и они опять бесплатно уйдут ссылаясь на очередное распоряжение УЕФА и ФИФА. Если у наших клубов нет мозгов - пущай покупают.
Так он мексиканец. С чего ему контракт приостанавливать?
+1
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GuruFutbola
Ответ krasota19740
Так он и на транмаркете 8 стоит , 10 ку за самого проблемного центрального защитника , стоящая затея , тем более из испанской примьеры и команды Эспаньола , это уже само по себе уже знак качества , это Вам не какую нибудь не стоящую Бонгонду за 10 ку брать как Спартак , которая на транмаркете 4 мульта стоит ( почти в три раза переплата за неликвид … Короче две большие разницы , а цена у обоих 10 ка …
Ты хотел написать «из сегунды» ;)
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Lavochkin12
Ответ krasota19740
Так он и на транмаркете 8 стоит , 10 ку за самого проблемного центрального защитника , стоящая затея , тем более из испанской примьеры и команды Эспаньола , это уже само по себе уже знак качества , это Вам не какую нибудь не стоящую Бонгонду за 10 ку брать как Спартак , которая на транмаркете 4 мульта стоит ( почти в три раза переплата за неликвид … Короче две большие разницы , а цена у обоих 10 ка …
да, защ и вылетевшей команды, пропустившей больше всех в сезоне - это топовое усиление
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Viktor Martunov
Ответ валя_стакан
7 лямов не больше плюс Маричаля отдадим
Да и семь много, не видел его в деле. Команда вылетела в,, ФНЛ,, местный, но держат хвост пистолетом.
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