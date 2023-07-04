«Эспаньол» просит у «Динамо» 10 млн евро за Монтеса. Москвичи не готовы платить более 6-7 млн
«Динамо» вело переговоры о переходе защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса.
По данным «Спорт-Экспресса», клуб из Барселоны запросил за 26-летнего центрального защитника 10 млн евро. «Динамо» не готово платить более 6-7 млн, поэтому шансы на трансфер минимальны.
Москвичи пытались подписать игрока сборной Мексики еще прошлым летом, но тогда его клуб «Монтеррей» отказался продавать Монтеса в Россию.
Контракт мексиканца с вылетевшим из Ла Лиги «Эспаньолом» рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне он сыграл 20 матчей и забил 3 гола.
14 комментариев