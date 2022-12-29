Защитник сборной Мексики Монтес перешел в «Эспаньол». Летом «Динамо» не смогло купить его из-за сложностей с оплатой
Защитник сборной Мексики и «Монтеррея» Сесар Монтес перешел в «Эспаньол».
25-летний центральный защитник заключил контракт до 30 июня 2028 года. В этом сезон Монтес провел 15 матчей в высшей лиге Мексики, а также 3 раза выходил на поле на ЧМ-2022.
Летом мексиканец был близок к переходу в московское «Динамо», но трансфер сорвался из-за сложностей при оплате.
Статистику Монтеса можно найти здесь.
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