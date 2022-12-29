Защитник сборной Мексики Монтес перешел в «Эспаньол». Летом «Динамо» не смогло купить его из-за сложностей с оплатой

Защитник сборной и « » Сесар Монтес перешел в « ».

25-летний центральный защитник заключил контракт до 30 июня 2028 года. В этом сезон Монтес провел 15 матчей в высшей лиге Мексики, а также 3 раза выходил на поле на .

Летом мексиканец был близок к переходу в московское « », но трансфер сорвался из-за сложностей при оплате.

Статистику Монтеса можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!