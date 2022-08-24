У «Динамо» сложности с оплатой трансфера Монтеса. Переход Карцева сорвался по этой же причине

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«Динамо» столкнулось с трудностями при оплате трансфера Сесара Монтеса.

В конце июля появилась информация, что московский клуб работает над трансфером защитника «Монтеррея».

«Мы продолжаем вести переговоры с «Динамо». Но проблемы с оплатой трансфера все еще существуют. Мы всячески пытаемся их решить», – сообщил агент футболиста Гелу Родригес.

Накануне стало известно об отмене перехода в «Динамо» хавбека Эдена Карцева из «Маккаби» Нетанья. Российская команда не смогла перевести деньги за трансфер в срок.

Новичок «Динамо» приезжал в Москву, фотографировался с футболкой и говорил о желании играть в РПЛ. Но не сыграет – деньги до его клуба не дошли

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