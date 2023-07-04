Сделка по переходу Фирмино в «Аль-Ахли» закрыта. Экс-форвард «Ливерпуля» прошел медосмотр

Теги Ливерпуль возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Футбол

Роберто Фирмино переходит в «Аль-Ахли» свободным агентом.

По данным журналиста Бена Джейкобса, сделка по переходу 31-летнего бразильца, выступавшего последние 8 сезонов за «Ливерпуль», закрыта. Контракт рассчитан до 2026 года.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Фирмино уже прошел медосмотр.

Ранее «Аль-Ахли» купил вратаря «Челси» Эдуара Менди за 16 млн фунтов.

В 25 матчах прошлого сезона АПЛ на счету Фирмино 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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14 комментариев

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Хан Сахан
Говорите что хотите, но ещё парочку таких трансферов и за лигой СА будет любопытно наблюдать
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Хан Сахан
Ответ Денис Давыдов
да хоть раскупи они всех, все равно не интересуют.
Ну посмотрим
Главное, чтобы не было как с Китаем
Большой-большой мыльный пузырь
+6
-2
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Адам Нинуху
Ответ Денис Давыдов
да хоть раскупи они всех, все равно не интересуют.
за всех не говори вот мне например будет любопытно понаблюдать за этим чемпионатом
+2
0
+2
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MikhaL
В 31 как-то рано заканчивать с большим футболом..
+3
-2
+1
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Алексей Петров
Что вообще происходит?? п####ц какой то
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Денис Давыдов
Ответ Адам Нинуху
за всех не говори вот мне например будет любопытно понаблюдать за этим чемпионатом
а я за всех и не говорил, только личное мнение.
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Oleg Olegov
Интересное явление, когда запросы клубов уступают запросам агентов
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Этот Райола хочет денег
Саудовские Пески Времени, они такие. Всех футболистов рано или поздно забирают
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f5dfmvw9bk
Бобби заслужил хорошую пенсию, хоть и жаль что не увидим его в Европейском футболе
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_Fobos_
Удивительно. Казалось, что не так уж сильно он сдал. Тому же Реалу мог бы пригодится на год два пока с центральным нападающим проблемы.
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10ztv
Ответ Алексей Петров
Что вообще происходит?? п####ц какой то
это только начало
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