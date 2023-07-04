Сделка по переходу Фирмино в «Аль-Ахли» закрыта. Экс-форвард «Ливерпуля» прошел медосмотр

Роберто Фирмино переходит в «Аль-Ахли» свободным агентом.

По данным журналиста Бена Джейкобса, сделка по переходу 31-летнего бразильца, выступавшего последние 8 сезонов за « », закрыта. Контракт рассчитан до 2026 года.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Фирмино уже прошел медосмотр.

Ранее « » купил вратаря «Челси» Эдуара Менди за 16 млн фунтов.

В 25 матчах прошлого сезона на счету Фирмино 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.