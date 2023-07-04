Сделка по переходу Фирмино в «Аль-Ахли» закрыта. Экс-форвард «Ливерпуля» прошел медосмотр
Роберто Фирмино переходит в «Аль-Ахли» свободным агентом.
По данным журналиста Бена Джейкобса, сделка по переходу 31-летнего бразильца, выступавшего последние 8 сезонов за «Ливерпуль», закрыта. Контракт рассчитан до 2026 года.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Фирмино уже прошел медосмотр.
Ранее «Аль-Ахли» купил вратаря «Челси» Эдуара Менди за 16 млн фунтов.
В 25 матчах прошлого сезона АПЛ на счету Фирмино 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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