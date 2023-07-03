Иньеста о Месси в МЛС: «Каждый ищет наилучший вариант. Лео преуспеет там, как и везде, где он был»

Теги МЛС Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси Интер Майами Футбол

Андрес Иньеста поддержал Лионеля Месси в решении продолжить карьеру в США.

Бывший одноклубник аргентинца по «Барселоне» ответил на вопрос о переходе форварда в «Интер» Майами, а не в «Барселону».

«Было бы здорово [если бы Месси вернулся в «Барсу»], особенного из-за символического значения, но, в конце концов, каждый ищет наилучший вариант, то, что будет хорошо для него. Там Месси, несомненно, получит новый опыт.

Если это то, чего Месси хотел, то, несомненно, он там преуспеет, как и везде, где он был», – сказал Иньеста в интервью DAZN.

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2 комментария

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А.Э.РАСИМ
Думается, переуспеет.
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Marcus-light
Кроме Кубка Франции)
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