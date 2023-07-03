Иньеста о Месси в МЛС: «Каждый ищет наилучший вариант. Лео преуспеет там, как и везде, где он был»

Андрес Иньеста поддержал Лионеля Месси в решении продолжить карьеру в США.

Бывший одноклубник аргентинца по «Барселоне» ответил на вопрос о переходе форварда в « » Майами, а не в «Барселону».

«Было бы здорово [если бы Месси вернулся в «Барсу»], особенного из-за символического значения, но, в конце концов, каждый ищет наилучший вариант, то, что будет хорошо для него. Там Месси, несомненно, получит новый опыт.

Если это то, чего Месси хотел, то, несомненно, он там преуспеет, как и везде, где он был», – сказал в интервью DAZN.