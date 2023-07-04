Маурисио Почеттино устроил барбекю для сотрудников «Челси».

Аргентинский тренер в свой первый рабочий день 1 июля решил познакомиться с новыми коллегами в «Челси» и устроил барбекю для сотрудников.

Почеттино пригласил коллег на асадо с традиционными аргентинскими блюдами барбекю, такими как мясо, овощи и даже ананасы.

Сотрудники были впечатлены, один из них сказал, что состоялось «очень непринужденное» знакомство.

Отмечается, что так Почеттино стремится укрепить командный дух в коллективе до возвращения игроков на предсезонную подготовку.

Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире