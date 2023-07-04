Почеттино устроил барбекю для сотрудников «Челси»
Маурисио Почеттино устроил барбекю для сотрудников «Челси».
Аргентинский тренер в свой первый рабочий день 1 июля решил познакомиться с новыми коллегами в «Челси» и устроил барбекю для сотрудников.
Почеттино пригласил коллег на асадо с традиционными аргентинскими блюдами барбекю, такими как мясо, овощи и даже ананасы.
Сотрудники были впечатлены, один из них сказал, что состоялось «очень непринужденное» знакомство.
Отмечается, что так Почеттино стремится укрепить командный дух в коллективе до возвращения игроков на предсезонную подготовку.
Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире
Он покруче в этой сфере