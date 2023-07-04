Почеттино устроил барбекю для сотрудников «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино устроил барбекю для сотрудников «Челси».

Аргентинский тренер в свой первый рабочий день 1 июля решил познакомиться с новыми коллегами в «Челси» и устроил барбекю для сотрудников.

Почеттино пригласил коллег на асадо с традиционными аргентинскими блюдами барбекю, такими как мясо, овощи и даже ананасы.

Сотрудники были впечатлены, один из них сказал, что состоялось «очень непринужденное» знакомство.

Отмечается, что так Почеттино стремится укрепить командный дух в коллективе до возвращения игроков на предсезонную подготовку.

Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире

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23 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
И такого няшку выкинуло супер-трио из Парижа?
+21
-5
+16
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Мертвый
Ответ llolishe
Когда понял что Челси не купит Лаутаро и осознал что сезон будут играть Чуквамеки Поч-ну командный дух самое то
А Нкунку для чего тогда брали?
+8
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U
Удачи Почу. Не очень верится в успех клуба в следующем сезоне, но буду рад ошибиться
+4
0
+4
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И такого няшку выкинуло супер-трио из Парижа?
Могли бы взять Черчесова !
Он покруче в этой сфере
+3
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oka79410
случайно, не саламыч научил?)
+2
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deadjoker
Ответ НРИ
На заднем дворике своего дома
Судя по фоткам прям на базе развернули.
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Lionel Andres Messi 10
А он хитёр. Ограничился только сотрудниками, потому что, пригласи он целую ораву игроков, ему бы денег не хватило не то что на мясо, но даже на салфетки.
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Special One
Габулов отправил резюме Почеттино
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savik-A.M.
"и даже ананасы" - так написали как будто в Лондоне ананасов до его приезда не видели )
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Дядя ТУРА
не могу найти на фото Габулова. кто переворачивал мясо?
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Rio (BLR)
Не люблю Поча. Но ход хороший. Может и получится у него.
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Н.Ф.
Для пущего сплочения команды надо ещё один выходной рафтингу посвятить.
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