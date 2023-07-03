Маурисио Почеттино: «Челси» – лучшая команда Англии за 10-15 лет. Работать тут почетно»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал назначение главным тренером «Челси».

– Работать в «Челси» для меня приятно и почетно. Я очень хорошо знаю этот клуб – один из величайших в мире. Принять решение было легко.

Мы будем усердно работать над тем, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом, к тому же история «Челси» – это победы. Но важно и то, как мы будем добывать эти победы.

Победная культура важна. За последние 10-15 лет «Челси» – лучшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и то, что означает культура «Челси».

– Как вы оцените свое развитие за последние годы?

– Я стал намного, намного, намного лучше! У нас было время все проанализировать и стать лучше. Эволюция идет каждый день, каждый день мы пытаемся стать сильнее. Надо использовать свой опыт, иначе он бесполезен.

Думаю, мы на верном пути, стараемся что-то добавить и помочь футболистам стать сильнее. Наш тренерский штаб стал лучше, наш штаб любит внедрять что-то новое, быть впереди всех, но в то же время он любит и смешивать новое с футболом прошлого. Мы ответственны за то, чтобы футбольные ценности прошлого сохранились, именно благодаря им мы любим футбол, – сказал Почеттино.

Фото: chelseafc.com

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42 комментария

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Redsfan
Ну за последние 15 лет у Челси три чемпионства, две Лч, две Лиги Европы, 4 кубка Англии и 1 Кубок Лиги.

Ну то есть основания так полагать имеются
+25
-3
+22
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noti22
На евро-арене возможно и так, 2 ЛЧ+финал, 2 лиги Европы, Суперкубок Европы, КЧМ. Внутри Англии конечно Сити мощнее
+11
-2
+9
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Bashibuzuck
Ответ AleKoro
В парижском мешке ничего не получилось, перебрался в лондонский
Не сравнивай эти мешки😉
+10
-4
+6
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mancity111
Ответ DolJun
ну и в чем он не прав? легенда шпор дело говорит
Факт, за этот промежуток больше всех ЛЧ взяли среди английских клубов. Да и финал ещё один проигранный тоже был 15 лет как раз назад
+9
-6
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хавбек+
две ЛЧ и два кубка УЕФА, здесь нечем крыть
+5
-3
+2
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Verhovn
Ответ Tilo Wolf
Кажется, Маурисио забыл, что в АПЛ ещё Сити и Ливерпуль играют.
Вот именно. Там ещё МЮ претендует как всегда на былое величие. Помимо прочих есть ряд команд, которые смогут преподнести сюрприз. Челси сдулся, так или иначе, нравится или нет кому-то) Печалька.
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Scotty 2 Hotty
Ответ Verhovn
Была, при Абрамовиче. Теперь тут делать нечего.. И не говорите мне, что это не так.
Да не трясись ты
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Eden Hazard
Ответ QWertY
Бред. Лучшая команда АПЛ за последние 10 лет это Сити, который ниже 4 строчки не падал, в отличие он пенсов, занимающих 12, 10, 6 или 5 места
не падать куда то -это не достижение. Так получится что Арсенал лучшие в истории всех англочемпов. Они выиграли меньше чем Ливерпуль, зато не вылетали никогда.
+2
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Дмитрий Гудков
Почетил почетением
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SCHENN
Почёт)
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llolishe
Поч: Хотел бухнуть с Абрамовичем, но Боули принес камбучу.
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Aristokrat_13
Конкретно в АПЛ лучшая команда это Сити. Но если брать выступление в еврокубках, то лучше Челси за этот период никого среди английских клубов нет (2 ЛЧ + 2 Лиги Европы)
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Verhovn
Была, при Абрамовиче. Теперь тут делать нечего.. И не говорите мне, что это не так.
+2
-2
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Северный болельщик
Где Поч, там нет трофеев. Так уж повелось
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Евгений Цыбулин
Много у Поча работы,прям сразу-будем посмотреть!)Тренер толковый,верю,что справится!
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Дмитрий Крутенко
Главное, что бы дали ему время. У Челси там авдеевы конюшни, которые надо год разгребать и только потом начинать путь к вершине. В этом сизе успех, если будут в борьбе за ЛЧ до конца. Можно не попасть в конце, но главное найти свой вектор, а уже в следующем учесть ошибки и прикупить недостающих игроков.
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Alex Alex
Сити без вариантов лучший за этот период.
Челси второй
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Акира_1
Жаль только тот Челси остался в прошлом с Абрамовичем, а нынешний пока только в негативом свете существует и до кубков далеко.
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wonderful
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Ночной кошмар Логинова
Работать тут плчеттино
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Eden Hazard
Ответ QWertY
Хз, я всегда говорил, что с приходом Пепа ситявые будут доминировать. И не ошибся. И ничего не говорил про Лч, ибо это турнир-фарт, где многое решает удача. Настоящую силу команды показывает АПЛ -кто стабильнее и сильнее, тот и выигрывает.
и у кого скамейка как основа у прямых конкурентов
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AleKoro
Лучшая команда Англии последних 10 лет? Он видимо за АПЛ вообще не следит...
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