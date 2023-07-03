Маурисио Почеттино: «Челси» – лучшая команда Англии за 10-15 лет. Работать тут почетно»

Маурисио Почеттино прокомментировал назначение главным тренером «Челси».

– Работать в «Челси» для меня приятно и почетно. Я очень хорошо знаю этот клуб – один из величайших в мире. Принять решение было легко.

Мы будем усердно работать над тем, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом, к тому же история «Челси» – это победы. Но важно и то, как мы будем добывать эти победы.

Победная культура важна. За последние 10-15 лет «Челси» – лучшая команда Англии. Я очень хорошо знаю и то, что означает культура « ».

– Как вы оцените свое развитие за последние годы?

– Я стал намного, намного, намного лучше! У нас было время все проанализировать и стать лучше. Эволюция идет каждый день, каждый день мы пытаемся стать сильнее. Надо использовать свой опыт, иначе он бесполезен.

Думаю, мы на верном пути, стараемся что-то добавить и помочь футболистам стать сильнее. Наш тренерский штаб стал лучше, наш штаб любит внедрять что-то новое, быть впереди всех, но в то же время он любит и смешивать новое с футболом прошлого. Мы ответственны за то, чтобы футбольные ценности прошлого сохранились, именно благодаря им мы любим футбол, – сказал .

Фото: chelseafc.com